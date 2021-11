Stāsti no filmēšanas laukuma – kā tapa seriāls 'Perfektās kāzas'

Novembra sākumā pie skatītājiem nonāca romantiskais komēdijseriāls "Perfektās kāzas", kas sešās sērijās izstāsta kādu mīlas stāstu. Kā vēsta seriāla veidotājo, arī uzņemšanas laukumā vairākas lietas notikušas līdzīgi kā īstā dzīvē un īstās kāzas. Dzima jaunas radošas idejas, kas īstenojās un skatāmas seriālā. Seriāla radošā komanda atklāj aizkulišu notikumus no uzņemšanas laukuma.

Atgādinām, ka Seriāls "Perfektās kāzas" stāsta par vienu dienu kāda jaunā pāra dzīvē, ko atveido Lelde Dreimane un Kaspars Zāle. Līgavas uzticība tiek pārbaudīta, kāzu dienā negaidīti uzrodoties viņas bijušajam vīrietim, kuru atveido talantīgais lomu meistars Mārtiņš Meiers. Meiera atveidotais varonis ir it kā pavisam nevainīgs kāzu operators, kura pienākums ir būt klāt tur, kur citiem tas liegts, un fiksēt visus svarīgās dienas notikumus, no kuriem liela daļa no kāzu filmu lentas visticamāk tiks izgriezta, nepiemērotā aizkulišu satura dēļ. Sarežģījumus rada apstāklis, ka līgavas jūtas pret bijušo mīlnieku vēl nav pavisam dzisušas, radot intrigu visu sēriju garumā – vai viņa šo pārbaudījumu izturēs un neļausies doties atmodinātu jūtu pavadā?

Jaunā pāra vecākus, kuru dzīvēs valda savas kaislības, attēlos aktieri Aija Dzērve, Ivars Puga, Anna Šteina un Ģirts Krūmiņš. Savukārt turīgās krustmātes lomā iejutusies Daiga Kažociņa.

Šis ir pirmais Dainas Gāgas-Ēķes un Andreja Ēķa kopdarbs. Seriāla uzņemšanas laikā bija līdzīgi kā dzīvē – Andrejs ar režisora modro aci visu pārraudzīja un zināja, kurā brīdim, kam un kā ir jānotiek. Savukārt Daina, kas projektā bija viena no kostīmu māksliniecēm, nepārtraukti rūpējās, lai visu aktieru tērpi izskatās izcili.

Operatora Mārča Ābeles iecere bija aktierim Mārtiņam Meieram, kas seriālā attēlo kāzu operatoru, kā rekvizītu uzticēt īstu, ieslēgtu kameru. Vēlāk, montāžas procesā, noskatoties visu materiālu, izrādījās, ka aktierim izdevies noķert ļoti daudz labu materiālu arī ainās, kur tas iepriekš nebija paredzēts. Atklājās, ka Mārtiņam Meieram ir ne tikai liels aktiera talants, bet arī dokumentālista acs.

"Mīlestība rada brīnumus. Katrs kurš iesaistījās seriāla "Perfektās kāzas" radīšanā, izdarīja vairāk nekā bija plānots," raksta seriāla veidotāji. Piemēram, pēc aktrises Leldes Dreimane kāzu kleitas pielaikošanas kāzu kleitu dizaina studijas "Amelie" īpašniecei un dizainerei Ievai Rukai radās vīzija radīt vēl sešas kleitiņas ziedu meitenēm. Tās redzamas arī seriālā.

Visbiežāk dzirdētais teikums filmēšanas laukumā bija "Es jūtos kā īstās kāzās!". To ik pa brīdim teica gan seriāla masu skatu dalībnieki, gan filmēšanas komanda, gan aktieri. Kāzu atmosfeŗā iejutās arī kostīmu mākslinieces Anda Šķerbaka un Daina Gāga-Ēķe, kuras skatītāji varēs pamanīt dejojot starp kāzu viesiem. Režisors to uztvēra kā īpašu komplimentu, jo vēlējās radīt īstu kāzu sajūtu, lai teju ikkatrs vēlētos nokļūt šādās kāzās. Filmēšanas dienā Kuldīgā aktieri vairākkārtīgi tika noturēti par jauno pāri un sveikti ar gavilēm un automašīnu signāliem.

Uzņemšanas laukumā un seriālā piedalījās ne vien profesionāli aktieri, vizāžisti, frizieri, skaņas un gaismas operatori, bet arī dažādi citu profesiju pārstāvji. Piemēram, jaunlaulāto ģimenes drauga lomā iejūtas bārmenis Andris Reizenbergs, kas gaidot savu ainas filmēšanu vēlā nakts stundā pēc pusnakts ar jautriem stāstiem izklaidēja filmēšanas komandas aktierus. Pie lomas tika arī Nordeķu muižas saimnieks Valters Ozoliņš, kurš ikdienā kopā ar muižas saimnieci Kristīni Jakadelu veido brīnišķīgus ziedus pušķus un kompozīcijas, kā arī nodarbojas ar telpu dekorēšanu dažādos svētkos.

Pirmo deju aktrisei Leldei Dreimanei un Kasparam Zālem palīdzēja izdomāt un apgūt horeogrāfe Terēze Megija Knauere, kas seriālā atveido līgavas māsas lomu.

Sirsnīgu bildi ar mācītāju savā foto albumā sarūpēja Laura un Austris Šmiti, kas seriālā attēloja kāzu viesus. Lai arī viņiem jau ir līdzīga bilde no savām kāzām, abi izmantoja situāciju un vēlreiz apliecināja savu mīlestību viens otram, un nofotografējās ar cienīgtēvu – šoreiz ar "Perfekto kāzu" mācītāju Lauri Reiniku.

Seriāla filmēšanas sagatavošanās posmā jūnija siltie vasaras vakari tika pavadīti mēģinājumos skaistajā Nordeķu muižā. Savukārt seriāla uzņemšana notika vasaras pašās karstākajās dienās. Meteorologu sniegtajās ziņās varēja lasīt, ka filmēšanas dienās tika reģistrēti Latvijā vēl nebijuši karstuma rekordi – līdz pat 33,7°C un šis bija siltākais jūnijs, kāds pie mums pieredzēts.

Seriālu "Perfektās kāzas" TET piedāvā no 4. novembra.