Suņa pamešanas dēļ TV šovs nepārtrauks filmēt Bindru ģimeni

360TV šovā "Ģimene burkā" skatītāji varēja būt liecinieki gaužām bēdīgam suņuka Mailo liktenim. Šova ietvaros 2021. gadā varoņu Bindru ģimene tika pie jauna mīluļa, taču divus gadus vēlāk dzīvnieks izrādījās saimei lieks apgrūtinājums un tika nodots pavirši zināmiem cilvēkiem, kur tam tālāk mūžs būtu jāpavada pie ķēdes. Šobrīd ap notikušo izcēlusies liela ažiotāža sociālajos tīklos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Realitātes šova cītīgākie sekotāji jau zina: suņuks Mailo, kura māte ir dzinējsuns, Bindru ģimenē nonāca kā dāvana meitas Esteres 15. dzimšanas dienā. Todien viņai tika uzdāvināts jauns telefons, savukārt mājdzīvnieks bija nepiepildītā vēlme, kas tūdaļ arī tika realizēta.

Vēlākās sērijās varēja manīt, ka ģimene ar suni īsti netiek galā, taču arī ar audzināšanu neviens īpaši nenodarbojās. Tagad, kad saimes vecākā meita sasniegusi jau 17 gadu vecumu, jaunietei vairs nav ne vēlmes, ne varēšanas, ne laika, ko veltīt ne pārāk paklausīgajam sunim, tāpēc ģimene nolēma no viņa atteikties.

Šonedēļ šova sērijā skatītāji varēja sekot līdzi, kā suņuks tiek nodots citu cilvēku rokās. Kādā īpašumā netālu no Jelgavas dzīvnieks atstāts pie ķēdes. Pēc paveiktā Agrita Bindre uzņēma "storijus" rapšu laukā itin kā nekas liels nebūtu noticis.

Šāds notikumu pavērsiens daudzos izraisījis sašutumu un dusmas. Šova galvenā varone Agrita internetā pauž pateicību visiem tiem, kas ģimeni saprot un nenosoda. "Instagram" platformā Bindre liegusi komentēšanas opciju saviem vēstījumiem. Naida vilnis veļas arī pār viņas meitu.

Reaģējot uz skatītāju sašutumu, TV kanāla īpašnieks "Helio Media" nācis klajā ar paziņojumu, kurā skaidro, ka Mailo vairs neatrodas pie ķēdes, bet gan nonācis dzīvnieku patversmē.

Šova veidotāji kā allaž uzsver, ka "Ģimene burkā" ir raidījums, kas atspoguļo sabiedrību: "Bindru ģimene ir mūsu sabiedrības spogulis, kas parāda problēmas esamību. Ne velti informatīvie raidījumi Latvijā nemitīgi ziņo par piesietiem suņiem mežos, pamestiem dzīvniekiem ielās un pilnām dzīvnieku patversmēm. Esošajā situācijā filmēšanas komanda bija liecinieki sabiedrības problēmai ar ko saskaras daudzi cilvēki - atbildības trūkums saistībā par mājdzīvnieku. Mēs neesam vienaldzīgi un iestājamies par šo problēmu, nenoslaukot to zem paklāja, bet skaļi par to runājot un meklējot cilvēcīgus, pareizus risinājumus. Medija pienākums bieži vien ir atspoguļot lietas, kas var radīt rezonansi, nepatiku un sašutumu, bet tas liek mums aizdomāties par to, kas notiek mums apkārt, izkāpjot ārā no paša veidotiem burbuļiem," teikts paziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz "Delfi" jautājumu, vai televīzija turpinās sadarbību ar Bindru saimi, komunikācijas speciāliste Elīna Kolna atbildēja: "Sadarbība par nākotnes plāniem tiek izskatīta."

Mailo šobrīd atrodas Jelgavas dzīvnieku biedrības "Ķepa ķepā" drošajās rokās. Sunītim tiekot meklētas jaunas mājas un mīloša ģimene. Biedrība savā "Facebook" lapā vēsta, ka Mailo pie ķēdes turēts nedēļu, sunim konstatēti savainojumi skausta rajonā, kas liekot domāt, ka "ķēde ir pa tiešo likta virsū uz kakla".

Savu komentāru par redzēto pauda arī dzīvnieku patversmes "Ulubele" vadītāja Ilze Džonsone: "Sirdi plosošs TV stāsts par cilvēku bezatbildību, egosimu un stulbumu. Diemžēl šis nav izņēmuma gadījums. Ar šādu cilvēku attieksmi pret dzīvniekiem patversmes saskaras ļoti bieži. Mailo turēšana pie ķēdes ir 21. gadsimta normatīvi Latvijā, tātad nodevība pret suni ir likumīga. Tomēr ikviens, kam krūtīs ir sirds, izjūt, cik šis viss ir cietsirdīgi un pat infantili no pieaugušo puses gan attieksmē, gan rīcībā. Dzīvē situācijas mēdz būt dažādas. Ir reizes, kad diemžēl saimnieks un viņa dzīvnieks nevar palikt kopā, tad vajadzētu vispirms sazināties ar dzīvnieka audzētāju, no kura mīlulis ir ņemts vai ar patversmi, no kuras dzīvnieks ir adoptēts. Tā būtu pareiza rīcība jebkurā situācijā."