Tapusi dokumentālā filma par ezotērikas un maģiskās domāšanas biznesu Latvijā

Pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" izveidojis desmit sēriju dokumentālo filmu ciklu "Karmas latvieši", kurā pētīs, kā uzbūvēts ar ezoteriku un maģisko domāšanu saistītais bizness Latvijā. Kas no tā pelna? Un kas patērē šos pakalpojumus? Sērijas veidotas kā mini detektīvstāsti, kurā žurnālistes atklāj, kā talantīgas sociālā tīkla "Instagram" satura veidotājas, harizmātiski dziednieki un kosmosa enerģiju nolasītāji pelna naudu, manipulējot ar mūsu cerībām un bailēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cilvēku ticība pārdabiskiem spēkiem nav nekas jauns, tāpat kā dziednieki un ezoteriskā ārstniecība, taču sociālo tīklu popularitāte ļāvusi attīstīties veselai industrijai, kurā cilvēki bez atbilstošas izglītības manipulē ar cilvēkiem, sludina zinātnes un tradicionālās medicīnas noliegumu, kā arī ievērojami piepelnās. Dokumentāli pētnieciskais seriāls „Karmas latvieši" pētīs maģiskās domāšanas un dziedniecības biznesa anatomiju un skaidros abstrakto pakalpojumu pieprasījuma fenomenu.

Pētījumi liecina, ka Latvijā tam ir arī pateicīga augsne. Vēl pērn gandrīz katrs trešais latvietis ticēja, ka vīrusi tiek radīti valdības kontrolētās laboratorijās, lai ierobežotu sabiedrības brīvību. Senāks pētījums rāda, ka vairāk kā puse latviešu tic ļaunajai acij un raganu burvestībām. Tas ir vairāk nekā vidēji mūsu kaimiņvalstīs. Tas liecina, ka eksistē paralēlā pasaule, kurā cilvēki bez atbilstošas izglītības, bet ar skanīgiem nosaukumiem par naudu sola skaistumu, laimi un izraušanos no sistēmas. Vairums no iedzīvotājiem par to nenojauš, bet šis bizness mēdz ietekmēt gan attiecības, gan sabiedrības ticību izglītībai un zinātnei.

"Ideja šim pētījumam radās Covid-19 izraisītās pandēmijas laikā, kad redzējām, cik viegli cilvēki notic izdomātai informācijai. Vienlaikus novērojām, ka šajā laikā pieauga arī dažādu tiešsaistes kursu piedāvājums, kuros pēc būtības tirgo tukšu gaisu," stāsta idejas autore, "Re:Baltica" pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe. "Piekrītot, ka katrs var ticēt, kam vēlas, mēs uzskatām, ka problēma rodas brīdī, kad šo kursu un lekciju iespaidā cilvēkos tiek sēta neuzticēšanās medicīnai, izglītībai un valsts institūcijām. Tad tas kļūst bīstami, jo ietekmē mūs visus."

"Karmas latvieši" no 30. augusta būs skatāms platformā Go3, un no 6. novembra – TV3.