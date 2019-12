Televīzijas skatītājus mulsina kanāla TV3 jaunais logo

Svētdien, 1. decembrī, kanāla TV3 skatītāji piefiksēja, ka mainījies līdzšinējais logo, kas daudzus gadus gozējās ekrāna labajā augšējā stūrī. Lielai daļai sabiedrības pārmaiņas izraisījušas ne tikai mulsumu, bet arī neizpratni, kas mijusies ar zobošanos par kanāla jauno tēlu.

"Šodien mēs maināmies. Mēs maināmies, lai kļūtu vēl labāki! Paldies, mīļie skatītāji, ka esat ar mums, jo viss labākais sākas ar 3," svētdienas rītā skatītājus uzrunāja kanāla TV3 oficiālais "Facebook" konts.

Jāatzīmē, ka 1. decembrī mainījās ne tikai kanāla TV3 logo, bet arī citu mediju grupas "All Media Baltics" zīmolu tēli un nosaukumi. Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT, kā zināms, vairs neturpinās darbu esošajā formā. Tiks veidots vienots ziņu dienests.

TV3 jaunais logo svētdien kļuva par vienu no apspriestākajiem tematiem, par kuru ļaudis trina mēles sociālajos tīklos. Turklāt jaunais kanāla logo ne tikai samulsinājis latviešus, bet arī mūsu kaimiņus igauņus.

Igaunijas portāls "Delfi" ziņo, ka sabiedrības viedoklis par jauno logo ir nevienprātīgs un daudziem zīmola jaunais tēls īsti neiet pie sirds.

Agrāk kanāla logo veidoja sarkans aplis ar baltu trijnieku tā iekšpusē. Savukārt tagad logo sastāv tikai no sarkana, stilizēta trijnieka.

Viedokļi sociālajos tīklos liecina, ka līdzīgās domās kā igauņi ir arī latvieši. Daudzi pašmāju "dīvāna eksperti" virtuālajā vidē zobojušies par TV3 logo un pēc formas salīdzinājuši to ar visiem labi zināmo ātrās ēdināšanas restorānu ķēdes "McDonalds's" dzelteno iniciāli. Ļaudis tviterī bārstījušies gan ar jociņiem, gan arī nopēluši logo autorus, liekot noprast, ka būs jāpaiet kādam laikam, kamēr skatītāji apradīs ar pārmaiņām.

Bring back veco tv3 logo #xfaktors — Lelde (@OzolinaLelde) December 1, 2019

TV3 jaunais logo ir kā sarkanās drēbēs saģērbts piedzēries McDonald's logo, kurš sagāzies uz sāniem #xfaktors — andis (@anjo_lv) December 1, 2019

Tv3 logo izskatās pēc apgriezta makdonalda logo #xfaktors — Roberts Štrauss (@Shtrauss1) December 1, 2019

Jaunais, ambiciozais TV3 logo iemieso ideju par to kā televīzijas radītās garīgās vērtības nogāzīs junk food gigantu Mc Donald! — Aigars Freimanis (@AigarsFr) December 1, 2019

Jaunais TV3 logo skaidri pasaka to, ka tas, ka tu vari, nenozīmē, ka vajag. #xfaktors — Zanda (@Mojito41) December 1, 2019

sodiena ir like tik loti sudiga, lnt likvidacija, tv3 jaunais logo, sausmas ne diena

#Xfaktors — Kristine (@__kristine_h) December 1, 2019

jaunais TV3 logo ir aglī — Selma (@selmuushh) December 1, 2019

Bērns redzot jauno TV3 logo jautā: “Vai tas bērns, kas #xfaktors studijā zīmēja jauno logo, vai arī bija kāds piecgadnieku konkurss?” — Inita (@INiedzviedze) December 1, 2019

Kā tapa TV3 jaunais logo https://t.co/7Qncx63sCO — Didzis Cipens (@viedais) December 1, 2019

a kāpēc tv3 logo tagad izskatās kā apvainojies low battery mcdonalds #xfaktors — luī (@becaluize) December 1, 2019