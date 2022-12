TV ekrānos atgriežas iecienītā erudīcijas spēle 'Prāta banka'

Pēc daudzu gadu pauzes TV ekrānos atgriežas savulaik iecienītā erudīcijas spēle "Prāta banka". Toreiz šovu vadīja Eduards Švāns, bet tagad to darīs Toms Bergs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākot no šodienas, turpmāk katru ceturtdienu plkst. 21.25 kanālā "ReTV" būs skatāma spēles "Prāta banka" jaunā sezona. Pirmajā spēlē spēkus izmēģinās portāla "Delfi" nacionālo ziņu redaktors Kārlis Arājs no Rīgas, Solvita Rubīna no Liepājas un Oļegs Firsovs no Valmieras.

Foto: Publicitātes foto

"Prāta bankā" ir jautājumi ar četriem atbilžu variantiem. Jautājumus spēlei sagatavojis populārais latviešu erudīcijas spēļu veidotājs Ivo Krumholcs, kurš bija jautājumu autors arī iepriekšējās sezonās.

Katru spēli iesāks trīs dalībnieki, kuri pirmajā kārtā atbildēs uz mazāk sarežģītiem jautājumiem, par katru pareizo atbildi nopelnot 10 punktus. Otrajā kārtā dalībnieki varēs izvēlēties jautājumu vērtības, jeb likt likmes, riskējot ar pirmajā kārtā iekrātajiem punktiem. Dalībnieks, kuram pēc otrās kārtas būs vislielākā punktu summa, piedalīsies spēles finālā.

Atlases kārtas līderim fināla spēlē pievienosies viņa līdzpaņemtais komandas biedrs, ar kuru kopā varēs apspriest atbilžu variantus, lai uz izšķirošajiem jautājumiem atbildētu pareizi. Finālā dalībniekus sagaidīs septiņi izaicinoši jautājumi, kā arī trīs papildiespējas: zvans jautājuma sastādītājam; līdzspēlētājs pret noderīgu informāciju; jautā konkurentam. Pēc katra pareizi atbildēta jautājuma finālisti varēs lemt par spēles turpināšanu, riskējot ar jau iegūto laimestu, vai neturpināšanu, tādējādi dodoties mājās ar nopelnīto punktu summu. Šoreiz spēles dalībnieki necīnīsies par reālu naudas summu, bet gan balvu fondu, kas pēc katra pareizi atbildēta jautājuma ievērojami pieaugs.

Par "Prāta bankas" vadītāju kļuvušais Toms Bergs atzīst, ka ieņemt tiesneša vietu pie galda ir liels gods: "Es negribētu, lai mani salīdzina ar iepriekšējiem vadītājiem. Šī ir jauna sezona, mēs esam jaunā studijā, ar pavisam jauniem dalībniekiem. Mēs spēlēsim tā, lai interesanti ir gan dalībniekiem, gan televīzijas skatītājiem."

Toms atzīst, ka arī pats mēdz spēlēt erudīcijas spēles un arī vienmēr vēlējies būt erudīcijas spēles vadītājs, bet kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem filmēšanas procesā uzskata spēju saglabāt neitralitāti.

"Spēles procesā es redzu tieši tikpat, cik redz spēles dalībnieks. Tātad – pareizo atbildi es nezinu. Bet, ja man ir pareizās atbildes pavediens, svarīgi, lai spēles dalībniekiem nepasaku priekšā kaut ko par daudz, vai tieši pretēji – neatrunāju no pareizās atbildes," secina jaunais spēles vadītājs.