TV3 aicina neatklātos talantus pieteikties šovam 'X Faktors'

Jau rudenī pie TV3 skatītājiem atgriezīsies muzikālais šovs pasaulē "X Faktors", piedāvājot tā 4. sezonu. Dalībai šovā tiek aicināti muzikāli talanti no visas Latvijas, kuri ir gatavi uzdrīkstēties un piepildīt savu sapni par skatuves karjeru, portālu "Delfi" informē TV3.

Jau rudenī kanālā TV3 skatītājiem būs iespēja sekot līdzi tam, kā dzimst jaunas zvaigznes šovā "X Faktors". Šovu vadīs tā līdzšinējais vadītājs mūziķis Markus Riva, savukārt dalībnieku sniegumu vērtēs profesionāla žūrija – grupas "Prāta vētra" menedžmenta vadītāja Aija Auškāpa, grupas "Musiqq" dalībnieks Marats Ogļezņevs, grupas "Instrumenti" dalībnieks Reinis Sējāns un populārais mūziķis Intars Busulis.

Dalībai šovā tiek meklēti muzikāli talanti, kuri nebaidās uzdrīkstēties, lai spertu soli tuvāk savam sapnim. "X Faktors" dalībniekiem sniegs iespēju profesionāļu pavadībā attīstīt savas muzikālās prasmes, iemantot fanu un klausītāju atzinību, un iespēju cīnīties par veiksmīgu mūziķa karjeru.

Šova "X Faktors" muzikālā producente Maija Sējāne aicina: "Mēs gaidām katru, kurš grib būt uz skatuves, katru, kuram ir, ko teikt mūzikā, vārdos un ar savu personību. Mēs gaidām dalībniekus, kuri ir gatavi strādāt, mācīties un iedvesmoties no mentoriem, lai mēs, šova veidotāji, kopā ar šīs sezonas dalībniekiem no jauna varētu parādīt – Latvijā ir talanti mūzikā!"

Atlasei aicināti pieteikties muzikālie talanti no visas Latvijas četrās kategorijās: puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, "25+", kā arī vokālās grupas. Šova pirmā atlases kārta norisināsies slēgtā formātā, žūrijas komandai izvēloties tos dalībniekus, kuri tiks aicināti pierādīt savu talantu šova atlasē, kas norisināsies tiešsaistē. Pieteikuma anketu aizpildi šova mājas lapā www.xfaktors.lv līdz 12. jūnijam.