TV3 būs jauns kulinārijas šovs Baibas Sipenieces-Gavares vadībā

Jauna ģimeņu spēle "Jampadracis virtuvē" ar Baibu Sipenieci-Gavari no 9. marta TV3.

Kanāla TV3 jaunums "Jampadracis virtuvē" būs azartiska ēst gatavošanas sacensība starp divām ģimenēm, pilna jautrības un prieka 12 epizožu garumā.

Lieliskās un atraktīvās Baibas Sipenieces–Gavares vadībā ģimenes uz laiku sacentīsies, gatavojot ēdienu, kurš iecienīts kādas Latvijā atpazīstamas personas mājās, portālu "Delfi" informēja TV3.

Kamēr šova vadītāja Baiba uzņems laiku un iejauksies procesā ar āķīgiem jautājumiem, tikmēr pavāri Elmārs Tannis vai Raimonds Zommers dos ģimenēm dažādus padomus.

Ģimenes saņems norādi par to, kāds ēdiens jāpagatavo, viens no ģimenes dalībniekiem dažu minūšu laikā meklēs recepti to vēlāk nodiktējot tam, kurš dosies uz veikalu sagādāt nepieciešamos produktus.

Svarīgi ir ne tikai precīzi pierakstīt recepšu sastāvdaļas, bet arī pagatavošanas gaitu, kas ēdiena gatavošanas procesā var izrādīties izšķirošs brīdis. Trešais ģimenes dalībnieks uzņemsies šefpavāra lomu.

Uzvarētājs pēc spraigās cīņas tiks noteikts ne tikai pēc garšas.

Visas sacensības laikā tiks krāti punkti – par precīzu produktu iegādi, pēc īpašās viktorīnas, ēdiena noformējumu un pat virtuves sakopšanu.

Producente Liene Vilnīte stāsta: "Vienmēr esmu ar sajūsmu skatījusies raidījumus, kurus vada Baiba Sipeniece-Gavare. Viņas īstuma, enerģijas un prieka dēļ. Nu Baibai pašai ir savs kulinārijas šovs "Jampadracis virtuvē".

Rosība, virpulis, temps, draugi, tusiņš – tur būs viss, uzskata jaunā raidījuma radošā komanda.