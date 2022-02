TV3 meklē cilvēkus aklo randiņu šova jaunajai sezonai

Atrast to īsto cilvēku, kuru mīlēt no visas sirds un kopīgi piedzīvot priekus un bēdas, nav no tiem vieglākajiem uzdevumiem. Ja vēl esi sava sirdsāķīša meklējumos un esi gatavs jaunai avantūrai – piesakies TV3 aklo randiņu šovam "Nākamā pietura: Mīlestība"!

Tas būs piedzīvojums pilngadīgiem cilvēkiem – brīvajām meitenēm un puišiem, dāmām un kungiem! Ar ekspertu palīdzību tiks izveidoti pāri, kuri pirmo reizi satiksies aklajā randiņā, lai dotos kopīgā auto ceļojumā pa Latviju. Pāra rīcības un savstarpējo komunikāciju vērtēs psiholoģe un attiecību pētniece Inga Bērziņa.

"Dalībai šovā tiek aicināti pieteikties dažāda vecuma un dzīves pieredzes cilvēki - jautri un bezbēdīgi, nosvērti un uzņēmīgi. Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, taču svarīgākais būtu, lai cilvēki izbaudītu šo procesu un pirmo aklo randiņu, kurā dalībnieki satiksies pirms došanās kopīgā ceļā. Līdzīgi kā iepriekšējās sezonās, dalībniekiem mīlestības ceļā palīdzēs doties arī Amora radio un, tā kā Amors ir ļoti trāpīgs bultu šāvējs, tad mēs kā raidījuma veidotāji ļoti ceram, ka tās trāpīs īstajās sirdīs," saka šova producente Indra Miziša.

Brauciena laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīt vienam otru gan sarunās, gan dažādas spēlēs un uzdevumos, ko pāri veiks dažādās vietās pa ceļam uz galapunktu – viesu namu kādā skaistā Latvijas vietā. Galapunktā pāriem nāksies lemt, vai turpināt iepazīšanos vakariņu laikā, ballītē vai citur vai tomēr iepazīšanās stāstam nebūs lemts turpināties. Citu saderība būs uzmirdzējusi un pāri nakšņos viesnīcā. Pieteikuma anketa šeit.