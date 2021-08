TV3 no darba atlaiž sporta ziņu diktoru Lauri Lizbovski

Pēc 25 gadu darba sporta ziņu lauciņā turpmāk televizora ekrānos vairs nebūs redzams Lauris Lizbovskis, noskaidroja "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

47 gadus vecais Lauris Lizbovskis, kurš lielāko daļu mūža bija nostrādājis telekanālā LNT un pēdējos divus gadus lasīja sporta ziņas TV3 ziņās, ir atlaists no darba. "Mans 25 gadu gājums televizorā izbeidzas ar 31. augustu. TV3 mani nomaina. Paldies par 20 mēnešiem darba. Visiem, kuri man palīdzēja un atbalstīja – milzīgs paldies! Katrā ziņā bija interesanti," sociālajā tīklā "Twitter" trešdienas priekšpusdienā rakstīja Lizbovskis.

Sarunā ar portālu "Delfi" ziņu diktors atklāj, ka no kanāla vadības nav dzirdējis argumentus atlaišanai. "Pieļauju, ka esmu vienkārši veca mēbele no LNT laikiem un tiks pieņemts kāds jauns cilvēks, kas var aptvert plašāku lauku. Es par to neuztraucos, jo tā jau bija grūti apvienot abus darbus," skaidro Lizbovskis, kurš televīzijā ieradās divus vakarus nedēļā, bet pārējā laikā strādā kā loģistikas speciālists vīna izplatīšanas uzņēmumā. Turklāt dienā, kad uzzinājis par atlaišanu no TV3, otrā darbavietā viņam piešķirta "liela apdrošināšanas polise".

To, ka Lizbovskis tiešām atbrīvots no sporta ziņu lasīšanas, apstiprina arī Elīna Jēkabsone, TV3 informācijas dienesta attīstības vadītāja. Portālam "Delfi" viņa teic, ka pagaidām vēl nav atrasts jauns kolēģis Laura vietā: "Ieviešot jaunu TV3 ziņu un informatīvo raidījumu attīstības stratēģiju, ir veiktas izmaiņas komandā, pārtraucot sadarbību ar līdzšinējo sporta ziņu moderatoru Lauri Lizbovski. Pateicamies Laurim par ilggadējo un profesionālo sadarbību!" TV3 sola informēt sabiedrību par to, kurš cilvēks tiks pieņemts darbā ziņu dienestā sporta notikumu vēstīšanai.