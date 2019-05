Vai varam cerēt uz finālu: kā 'Carousel' šovakar veiksies 'Eirovīzijā'?

Ceturtdienas, 16. maija, vakarā risināsies 64. "Eirovīzijas" dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā piedalīsies 18 valstu pārstāvji, tajā skaitā arī Latvijas grupa "Carousel". Mūsējie uz skatuves kāps ar piekto kārtas numuru. Portāls "Delfi" analizē, kādas ir viņu izredzes un kuri ir šī vakara lielākie favorīti.

Lai gan pirmais pusfināls pārsteidza ar neparastiem ērmiem un neaizmirstamiem priekšnesumiem, otrais pusfināls vērtējams kā galvas tiesu spēcīgāks un pārāks.

No galvenajiem favorītiem šovakar redzēsim iespējamo šī gada konkursa uzvarētāju Dankanu Lorencu no Nīderlandes, kura izredzes uzvarēt bukmeikeri jau kopš dziesmas parādīšanās internetā vērtē ļoti augstu. Tas gan vēl nav akmenī kalts – atcerēsimies, ka pirms diviem gadiem bukmeikeri par pavisam drošu uzvarētāju uzskatīja itāli Frančesko Gabbani, kurš beigās ieguva vien sesto vietu.

Šodien redzēsim arī Krievijas superzvaigzni Sergeju Lazarevu, kurš otro reizi mēģinās gūt uzvaru šajā konkursā. Pirmajā reizē viņš ieguva augsto trešo vietu, un bukmeikeri lēš, ka līdzīgs scenārijs varētu piepildīties arī šogad. Nav šaubu, ka Lazareva dziesmu "Scream" papildinās izcils skatuves šovs un viņam atbalstītāji atradīsies visā Eiropā.

Arī Zviedrijas censonis Džons Lundviks startēs šajā pusfinālā, un viņa dziesmai "Too Late for Love" pagaidām tiek prognozēta otrā vieta. Zviedrija allaž ir starp galvenajiem favorītiem uz triumfu, jo viņu nacionālā atlase ik gadu ir grandioza mēroga pasākums, kurā tiek atsijātas desmitiem lieliskas dziesmas.

Vēl noteikti jāatzīmē Azerbaidžānas pārstāvis "Chingiz", kura izredzes bukmeikeru acīs strauji pacēlās tieši pēc Telavivā aizvadītajiem mēģinājumiem. Azerbaidžāna allaž pievērš "Eirovīzijai" īpašu uzmanību, un šogad viņu pārstāvim uz skatuves talkā nāks moderni roboti un iespaidīgi papildināts priekšnesums.

Vieta pirmajā desmitniekā tiek prognozēta arī Šveices dziedātājam Lukam Hanni, kurš ar savu regetona ritmos ieturēto deju hitu "She Got Me" startēs tieši pirms mūsu "Carousel".

Finālā puslīdz droši nonāks arī Maltas un Ziemeļmaķedonijas pārstāves, kā arī Norvēģijas grupa "KEiiNO", kuras popsīgo deju dziesmu papildinās sāmu tradīcijām raksturīgie "joiku" motīvi. Interesanta kombinācija, bet, iespējams, ne pietiekami, lai iegūtu augstas vietas "Eirovīzijā".

Par pēdējām vietām uz finālu cīnīsies Armēnija, Dānija, Albānija, Rumānija un Austrija, kuras izvēlējušās dažādus veidus, kā pārsteigt skatītājus. Ja pirmajā pusfinālā šīs visas dziesmas būtu puslīdz droši kvalificējušās finālam, šī pusfināla smagajā konkurencē viņām neklāsies tik viegli.

Tikmēr mūsu kaimiņiem Lietuviešiem ar dziesmu "Run With the Lions" diez vai izdosies iekāpt vilcienā uz sestdienas finālu, un līdzīgs liktenis tiek prognozēts Īrijai, Horvātijai un Moldovai

Mūsu "Carousel" izredzes vērtējamas kā salīdzinoši zemas. Jau daudzi norādījuši, ka dziesma ir pārāk garlaicīga un vienveidīga, lai izceltos uz pārējo fona, un bukmeikeri Latviju otrajā pusfinālā ievieto pirmspēdējā vietā, vēl sliktākas izredzes prognozējot tikai Īrijai.

Taču ir arī vairāki faktori, kas runā par labu mums. Kā redzējām pirmajā pusfinālā, daudziem dalībniekiem ir problēmas ar kvalitatīvu izpildījumu, taču mūsu Sabīne no "Carousel" līdz šim dziedājusi nevainojami, un tas var atspoguļoties žūrijas balsojumā. Tāpat pirmais pusfināls un Sanmarīno veiksmes stāsts pierāda, ka visi bukmeikeri var rakstīt, ko vien vēlas – vienmēr būs vieta kādam spožam un negaidītam pārsteigumam.

Par sliktu mums gan nāk fakts, ka Latvija ir ielozēta spēcīgākā pusfinālā un lēno dziesmu cienītāji drīzāk varētu atdot savu balsi par Nīderlandes solistu, nevis mūsu dziesmu. Jāņem no šī pasākuma viss, ko varam paņemt, un jācer uz punktiem no Lietuvas, kā arī ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem Norvēģijā, Īrijā un Lielbritānijā.

Otrais pusfināls kanālā LTV1 sāksies pulksten 22. Savukārt portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi, kurā būs pieejams plašākais dalībnieku apraksts, asprātīgākie dīvāna ekspertu komentāri un aktuālākie jaunumi, kas paliks ārpus TV ekrāniem. Teksta tiešraides sākums šovakar gaidāms pulksten 21.45.