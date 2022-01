Valdis Melderis pievienojas šova 'Kad viņas satiekas' vadītājām

TV kanāla "STV Pirmā!" veidotā sarunu raidījuma "Kad viņas satiekas" jaunā sezona sāksies ar vadītāju papildinājumu. Turpmāk ar savu rubriku TV ekrānos atgriezīsies Valdis Melderis, sarunu šovā ienesot savu vīrišķīgo enerģiju.

Jaunajā "Kad viņas satiekas" sezonā Dagmāra Legante-Celmiņa, Baiba Vītiņa un Liene Stepena studijā aicinās kādu iedvesmojošu sabiedrībā zināmu dāmu un kungu, lai uzdzirksteļotu sievišķīgi atklātās sarunās par tēmām, kuras ir svarīgas katrai sievietei – attiecības, mīlestība, aizraušanās, hobiji, zaudējumi, izdegšana, šķiršanās sāpes....

Kā sola šova veidotāji, sarunu dīvāniņā sēdīsies tādas sabiedrībā zināmas dāmas kā Rēzija Kalniņa, Madara Raabe, Elita Patmalniece, Paula Freimane, Dināra Rudāne, Madara Repše un citas.

Vīrišķīgu pipariņu sarunu šovā ienesīšot Valdis Melderis, kurš vadīs pats savu rubriku "Kad satiekas Viņš un Viņa," viesos aicinot sabiedrībā zināmas sievietes – gan vienas pašas, gan dažkārt kopā ar saviem mīļotajiem vīriešiem.

Valdis kopā ar raidījuma viesiem mēģinās rast atbildi uz mūžīgo jautājumu: kāpēc vīrietis un sieviete ir tik atšķirīgi? Viegli koķetā un nedaudz intīmā gaisotnē viņš vedinās uz atklātu sarunu arī par nerātnākām tēmām, piemēram, kā atšķiras sekss 20 un 40 gados? Kā neieslīgt rutīnā un arī pēc pārdesmit gadiem laulībā iekārot viens otru?

"Divdesmit gados tu domā, ka izmēram ir nozīme, 40 gados tu to zini pavisam droši. Nu nē, es jokoju! Patiesībā, ap 40 tu esi iemācījies apieties ar to, kas ir un nesūdzēties par to, kas nav," saka Valdis Melderis un aicina rotaļīgi parunāties par drosmīgām tēmām, jo "kādam taču tas ir jādara!" Pirmā Valda Meldera viešņa būs Baiba Sipeniece-Gavare.

Šova jaunā sezona – no 25. janvāra otrdienās pl. 21:35.