Vēsturniece, kura spēj patiešām aizraut: šarmantā Betānija Hjūza

Hjūza ir arī izdevusi vairākas grāmatas, un pirmā no tām – "Helen of Troy: Goddess, Princess, Whore" ("Trojas Helēna: dieviete, princese un padauza") – ir tulkota desmit valodās un izpelnījusies plašu ievērību. Arī citas viņas grāmatas ir ne tikai izpelnījušās lasītāju mīlestību un dižpārdokļa statusu, bet arī dažādus prestižus apbalvojumus. Savukārt, atgriežoties pie TV un radio, viņa ir veidojusi un vadījusi kopumā vairāk nekā 50 dokumentālos projektus, sadarbojoties ne tikai ar "National Geographic", bet arī BBC, "Netflix", "Discovery" un citiem medijiem. Tiek lēsts, ka Hjūzas pārraides visā pasaulē noskatījušies ap 250 miljoniem cilvēku, un publiskajā telpā viņa nereti tiek dēvēta par vienu no britu zināmākajām vēstures raidījumu vadītājām.