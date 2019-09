Video: 'X Faktora' skatītājus sajūsmina mutīgs reperis no Bauskas

Svētdienas, 29. septembra, vakarā tika aizvadīts šova "X Faktors" trešais dalībnieku atlases raidījums, un par vienu no vakara apspriestākajiem censoņiem kļuva 28 gadus vecais reperis Māris Žeikars jeb Marū no Bauskas.

Kā televīzijā atzina Māris, viņš jau daudzus gadus cenšas iekarot pašmāju hiphopa mūzikas industriju. Turklāt šī nebija pirmā reize, kad jauneklis izmēģināja spēkus "X Faktora" atlasē, un viņš pauda pārliecību, ka ar katru gadu iespēja iekļūt šovā tikai palielinoties.

Lai gan reperis žūrijai nevēlējās atklāt savus lielākos sapņus, viņš tomēr atzina, ka vēlētos doties koncerttūrē pa Latviju, un daudzsološais reperis nekautrējās arī pateikt, ka žūrijas pārstāvis Marats Ogļezņevs, kurš muzicē grupā "Musiqq", neprotot izpildīt tehnisko repu.

Marū izpildīja paša sacerētu kompozīciju "Kļūdīties var visi", un žūrija neslēpa, ka, lai gan jaunekļa rīmes bijušas labas, vietas, kur viņš mēģinājis dziedāt, nepavisam nav skanējušas ausīm tīkami.

Bauskas reperis nekautrējās runāt pretī žūrijai, pieprasot, lai katra kritika tiek pamatota, kā arī apgalvoja, ka viņš pats labi redzot savas kļūdas un arī zinot, kā tās labot.

Tiesa, mutīgajam reperim gan neizdevās pārliecināt žūriju par savām spējām un iegūt ceļazīmi uz nākamo kārtu.

Tikmēr "dīvāna eksperti" par puisi naski izteicās sociālajos tīklos, kur viņam tika veltītas gan uzslavas, gan kritika, gan arī pa kādam jociņam par repera ģērbšanās stilu un runas manieri.

