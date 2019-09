Video: 'X Faktora' žūriju un skatītājus pārsteidz ekstravagantais romantiķis Dmitrijs

Svētdienas, 15. septembra, vakarā kanālā TV3 tika dots starts šova "X Faktors" trešajai sezonai, un par pirmā raidījuma vienu no apspriestākajiem dalībniekiem kļuva 32 gadus vecais rīdzinieks Dmitrijs – naktskluba menedžeris, kurš pagaidām dzīvo kopā ar mammu un visas savas dziesmas velta bijušajai klasesbiedrenei Žannai, kura šobrīd dzīvo ārzemēs.

Dmitrijs žūriju, skatītājus un sociālo tīklu komentētājus, kas raidījumā notiekošo aktīvi apsprieda tviterī, pārsteidza gan ar ekstravagantu skatuves tēlu, gan arī kolorītu stāstījumu par savām muzikālajām gaitām.

Kā atklāja Dmitrijs, viņš sapņo iekarot lielo skatuvi un viņa kontā jau esot 19 singli, kā arī seši albumi, tiesa, no kuriem tikai divi esot pabeigti.

Pilnīgi visus savus skaņdarbus Dmitrijs velta bijušajai klasesbiedrenei Žannai. Kā atzina jauneklis, sieviete esot informēta par viņai veltītajām mīlas dziesmām, tomēr viņai par to esot vienalga. Turklāt Žanna Dmitriju pat esot nobloķējusi "Instagram" tīklā.

Žannas vienaldzība gan Dmitriju neattur turpināt komponēt un veltīt viņai dziesmas, un viena no šīm "balādēm" izskanēja arī uz "X Faktora" skatuves. Dmitrijas izpildīja kompozīciju "Please Come Back to Riga", kas ir aicinājums Žannai no Londonas atgriezties atpakaļ Rīgā.

Lai gan sākums šķita daudzsološs, Dmitrija dziedājums bija tik ekspresīvs un īpatnējs, ka Aija Auškāpa pārtrauca viņa priekšnesumu un norādīja – ja viņa būtu Žannas vietā un dzirdētu šo skaņdarbu, viņa nekad vairs neatgrieztos Latvijā.

Arī Reinis Sējāns par dzirdēto nebija sajūsmā un pamācīja Dmitriju, ka ir arī citādāki veidi, kā izpaust sievietei savas jūtas, un, iespējams, viņam drusciņ jāpaiet malā no mūzikas.

Savukārt Intars Busulis Dmitrijam deva iespēju uzrunāt mīļoto Žannu no skatuves, kā arī mudināja palūgt viņai piedošanu par šādām dziesmām.

Beigu beigās Dmitrijam neizdevās tikt tālāk, un žūrija viņa priekšnesumu nodēvēja par visai maniakālu.

Ja es būtu Žanna, es arī nebrauktu atpakaļ no Londonas. Sorry, Dmitrij.

Un arī instagramā nobloķētu.#xfaktors — Lelde (@Taa_es_Lelde) September 15, 2019

omfg, Dmitrijs Ig seko diviem cilvēkiem, abas ir Zannas draudzenes, kuras publicē bildes ar zhannu!

tas jau vairs nav smieklīgi #xfaktors — pirmais puika pagalma (@betarofl) September 15, 2019