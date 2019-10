'X Faktora' kaislības: Marata lēmums uzkurina 'dīvāna ekspertus'

Svētdienas, 27. oktobra, vakarā tika aizvadīts šova "X Faktors" pēdējais krēslu izaicinājumu raidījums, kurā savas komandas noformēja mentori Intars Busulis un Marats Ogļezņevs, un "dīvāna eksperti" sociālajos tīklos arī šoreiz abu profesionāļu pieņemtos lēmumus gan slavēja, gan neganti nopēla.

Busulis ir uzticēts būt atbildīgajam par grupām, un viņš lēma, ka viņa komandā būs meiteņu trio "Limonāde", dvīņu māsas "Rozes", kā arī atraktīvais meiteņu duets "The Gardens".

Bija gan tādi, kas Busulim piekrita, gan arī tādi, kas viņa izvēli pēla, tomēr kopumā viņa lēmums tika vērtēts visai atzinīgi, jo grupu kategorijā izvēle arī nebija pārāk liela.

Savukārt Maratam, kuram savai komandai bija jāizvēlas puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, gāja krietni grūtāk, jo spēcīgu pretendentu uz krēsliem bija daudz.

Raidījuma izskaņā tapa zināms, ka viņa komandā būs Klāvs Ozols, Artis Zaķis un Dagnis Roziņš.

Komandas gala sastāvs izkristalizējās pēc pēdējā priekšnesuma izskanēšanas, kad uz skatuves kāpa Dagnis. Marats lēma, ka viņš uz krēsliem ieņems vietu, kurā pirms tam labu laiku nosēdēja spēcīgās balss īpašnieks, RTU students Kevins Dilans Feunangs no Centrālās Āfrikas.

Daļa skatītāju nepavisam nebija mierā ar šādu pavērsienu un savas dusmas izgāza tviterī, neskopojoties ar skarbiem vārdiem Maratam. Daži bija tik nokaitināti, ka pat piesauca homofobiju un rasismu.

Atgādinām, ka visi četri mentori – Aija Auškāpa, Reinis Sējāns, Marats Ogļezņevs un Intars Busulis – ir noformējuši savas komandas. Jau svētdien sāksies cīņa par galveno balvu – līgumu ar ierakstu kompāniju "Sony" un 10 tūkstoš eiro naudas balvu.

