'X Faktora' skatītāji slavē Auškāpas lēmumu

Svētdienas, 25. novembra, vakarā TV3 skatītāji pēc divu nedēļu pārtraukuma atkal varēja sekot līdzi kaislībām šovā "X Faktors". Projekts pamazām ieiet finiša taisnē, un šoreiz katrs no dalībniekiem izpildīja divas dziesmas. Raidījuma izskaņā tapa zināms – no tālākas cīņas tiek izslēgts Roberts Memmēns.

Skatītāju simpātiju balvu ieguva Didzis Melderis. Savukārt telefonbalsojums izšķīra, ka uz skatuves atkārtoti jākāpj grupai "Radio trio" un Robertam Memmēnam. Pēc abu glābējdziesmu izskanēšanas galējais vārds bija Aijai Auškāpai, kura lēma, ka mājās dosies Reiņa Sējāna komandas pārstāvis Roberts.

Kā ierasts, arī šoreiz visa vakara garumā skatītāji uz TV tiešraidē notiekošo aktīvi komentēja "Twitter" tīklā, bārstoties ar komplimentiem, dzēlībām un jociņiem.

Lai gan parasti žūrijas lēmums par to, kuru censoni izslēgt no šova, izpelnās pretrunīgu novērtējumu, šoreiz vairums dīvāna ekspertu bijuši uz viena viļņa ar Aiju un atbalstījuši viņas izvēli.

Daudzi skatītāji norādījuši, ka Robertam ne pirmo reizi nācās izpildīt glābējdziesmu. Savukārt citi sprieda, ka "Radio trio" meitenes pelnījušas palikt, jo viņas ir vienas no spēcīgākajām projekta dalībniecēm.

I can't make you love me if you don't. To laikam Roberts par to, ka trešo reizi jau uz strīpas #xfaktors