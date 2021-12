'X Faktoru' pamet Diona Liepiņa; noskaidroti trīs šova finālisti

Noticis muzikālā šova "X Faktors" pusfināls, kurā četri pusfinālisti Grēta Grantiņa, Diona Liepiņa, Eduards Rediko un Viktors Buntovskis izpildīja divas dziesmas, kas viņiem varētu palīdzēt nokļūt uz finālu. Žūrija nespēja vienoties par to, kuram šovs bija jāpamet, tāpēc tika iedarbināts 200 sekunžu skatītāju balsojums, pēc kura noskaidrojās, ka no šova pirms fināla izstājas un godpilno ceturto vietu šova ceturtajā sezonā iegūst Diona Liepiņa. Iknedēļas skatītāju simpātiju balva - Viktoram Buntovskim.

"Tagad mēs iesim kopā uz "Supernovu", "Eirovīzuju" un citiem projektiem. Paldies, ka esat ar mani," tā par savu dalību "X Faktorā" teica 4. vietas īpašniece Diona Liepiņa.

Diona Liepiņa pārsteidza žūriju ar emocionālu Fila Kolinsa dziesmas "True Colors". Žūrija šo priekšnesumu vērtēja kā ļoti krāsainu un sapņainu.Vakara otrajā uznācienā Diona izpildīja dziesmu ar simbolisku nosaukumu "Šis ir mans laiks", ko dzied pašmāju skatuves dīva Aminata. Žūrijas pārstāvis Marats Ogļezņevs par šo dziesmu izteicās šādi: "Šādu ritmisku un ātru dziesmu ir grūtāk nodziedāt nekā balādi. Tu labi tiki galā. un šis ir tavs laiks!"

Savā pirmajā pusfināla priekšnesumā atraktīvais Eduards Rediko izpildīja mūžam dzīvās grupas "Queen" dziesmu "Don't stop me now", kuru viņa mentors Reinis Sējāns vērtēja šādi: "Šis ir tāds mūsu komandas piegājiens – eksperimentēt, dauzīties un priecāties. Es tevi apsveicu ar šo brīnišķīgo pieredzi!" Kā otro dziesmu Eduards dziedāja Bejonses dziesmu "Listen", kura piecēla kājās visu žūriju. "Tu esi lielisks vokālists," teica Marats Ogļezņevs.

Pusfināliste Grēta Grantiņa kā pirmo dziesmu šova pusfinālā izpildīja Adeles dziesmu "Make You Feel My Love", kuras izpildījums piecēla kājās gan Reini Sējāni, gan Intaru Busuli, kurš Grētai veltīja šādus vārdus: "Tas bija super! Tas bija skaisti! Tas bija patīkami gan acīm, gan ausīm." Savukārt kā vakara otro dziesmu Grēta izpildīja tikpat spēcīgas vokālistes Bejonses dziesmu "Love On Top".

Publikas mīlulis Viktors Buntovskis pirmajā priekšnesumā izpildīja emocionālo Ērika Kleptona dziesmu "Tears in heaven", kura Viktoru īpaši uzrunā ar savu tapšanas stāstu. "Es domāju, ka Kleptons var būt mierīgs – šī dziesma ir drošās rokās," teica Aija Auškāpa. Savā otrajā priekšnesumā Viktors izpildīja viņam ļoti piestāvošu grupas "The Lumineers" dziesmu "Ho hey". Viktora mentors Reinis Sējāns to vērtēja šādi: "Es vienkārši baudu darba augļus. Šī dziesma bija vēl viens pierādījums tam, ka skatuve tev piestāv!"