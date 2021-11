'X Faktoru' pirms pusfināla pamet Deniels Bērziņš un Edgars Kārkliņš

Aizvadīta muzikālā šova "X Faktors" ceturtās sezonas ceturtā tiešraide, kurā šovā palikušie seši finālisti pirmo reizi šajā sezonā izpildīja divas dziesmas – savu muzikālo elku skaņdarbus un astoņdesmito gadu ballīšu labākās dziesmas. Pēc skatītāju balsojuma noskaidrojās, ka šovs jāpamet Denielam Bērziņam, savukārt pēc glābējdziesmu izpildīšanas žūrija lēma, ka dalību šovā neturpinās Edgars Kārkliņš. Simpātiju balvu ieguva Viktors Buntovskis.

Šova ceturto tiešraidi atklāja Edgars Kārkliņš, izpildot dziesmu, bez kuras nebija iedomājama neviena pašmāju 1980. gadu diskotēka – grupas "Jumprava" dziesmu "Vēlreiz". Aija Auškāpa uzsvēra Edgara zemo balss tembru, savukārt Reinis atzina, ka šī dziesmas izvēle bijis ļoti pareizs gadījums. Savukārt kā otro dziesmu Edgars bija izvēlējies roķīgo "Kings of leon" dziesmu "Use somebody", kuru Marats Ogļezņevs vērtēja kā izdevušos un atzina, ka viņa izpildījums esot bijis labs.

Vienmēr mierīgais Viktors Buntovskis kāpa uz skatuves šova turpinājumā, pārsteidzot žūriju ar krietni aktīvāku dziesmu kā iepriekšējās tiešraidēs. Viņš izpildīja mūžam jauno Rika Estlija dziesmu "Never gonna give you up". "Tu esi malacis. Man patīk tā tava dzirkstelīte, kas deg pat tad, kad esi mierīgs," norādīja Intars Busulis. Otrajā šī vakara priekšnesumā Viktors izpildīja Harijas Stailza dziesmu "Sign of the times", kuru Marats Ogļezņevs atzina kā viņam piestāvošu.

Ar kārtējo brīnišķīgo priekšnesumu un dziedājumu žūriju pārsteidza šarmantā Grēta Grantiņa, kura dziedāja vienu no populārākajām Igo dziesmām "Nakstvārdi". Žūrija šo priekšnesumu atzina kā ļoti emocionālu un viņai piestāvošu, salīdzinot viņu ar pašmāju Adeli. Savā otrajā uznācienā Grēta izpildīja diametrāli pretēju dziesmu – Maikla Džeksona "Rock with you". Žūrija pēc priekšnesuma Grētai veltīja stāvovācijas. "Tev ļoti labi sanāca. Deja arī bija organiska," teica Marats Ogļezņevs.

Kā nākamais uz skatuves kāpa Marata Ogļezņeva komandas pārstāvis Deniels Bērziņš, kurš turpina savu uzņemto žanrisko kursu, jo izpildīja popmūziķa Džastina Bībera dziesmu "Sorry". Intars Busulis par priekšnesumu teica šādus vārdus: "Bija tāda sajūta, ka biji iekāpis citos zābakos. Līdz galam gan nenolasījās tavs vēstījums." Kā otro dziesmu Deniels bija izvēlējies Ričarda Marksa kompozīciju "Right here waiting".

Pamatīgu ballīti uz skatuves uzgrieza Diona Liepiņa, izpildot grupas "Katrine and the waves" dziesmu "Walking on sunshine". Ogļezņevs par viņas priekšnesumu izteicās šādi: "Uzdevums tev bija sarežģīts, bet tu tiki labi galā ar dziedāšanu. Mums visiem bija jājūt līdzi."

Savā otrajā dziesmā Diona uz skatuves pulcēja "skatītājus", kuri nespēja ne aci noraut no viņas izpildītās Adeles dziesmas "Easy on me". Šī dziesma neatstāja vienaldzīgos, jo žūrija palika bez vārdiem.

Pirmo uzstāšanās apli noslēdza Eduards Rediko, kurš izpildīja Maikla Džeksona "You are not alone", kuram šīs dziesma saistās ar savu dzīvi un vecmāmiņas aiziešanu aizsaulē. Viņš ar šo dziesmu vēlējās atgādināt par to, ka katram ir cilvēki, kuri viņus mīl, nekad neatstās nelaimē un vienmēr atbalstīs grūtajos brīžos. Eduarda izpildītā dziesma piecēla kājās gandrīz visu žūriju. Savukārt vakara pēdējā uznācienā Eduards dziedāja Eltona Džona dziesmu "I'm still standing". Ogļezņevs atzina, ka ir izbaudījis šo priekšnesumu, savukārt Reinis Sējāns Eduardam veltīja šādus vārdus: "Tas bija lieliski!"

"Pieredze un katrs numurs ir nereālas atmiņas. Šis ir labs starts," tā atzina Deniels, kuram dalība šīs sezonas "X Faktorā" ir noslēgusies.

"Tas ir tikai sākums. Es ieguvu ļoti daudz. Ja es varēju dziedāt "Kings of Leon", tad šis bija mans fināls," atzina Edgars Kārkliņš, kurš pēc žūrijas lēmuma pameta šovu.