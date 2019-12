Yana Bruk no Latvijas Krievijas precību šovā izpilda tautiski provokatīvu deju

View this post on Instagram

«Назвала меня шваброй» ⠀ Ну что) то, что с юмором у нас проблемы я всегда знала, но просто убеждаюсь в этом ещё больше и больше... ⠀ 7.11.19 я и @andrewsviatoslav отчалили в Москву. Меня попросили особо не распространятся об этом всем... поэтому я держала интригу😂 Удалось мне ее сдержать? Многие меня уже покрестили в Дом2, но не тут то было. Про Дом2 я уже говорила ... ( поехать рушить жизнь ) ⠀ Мне позвонили с первого российского канала, когда я лежала на массаже. Я подумала, что мне с первого Балтийского звонят и не особо удивилась (подумала хотят сюжет про флаг или майку с Путиным или про мои сочные фото) Но прозвучала « я шеф редактор из программы Давай Поженимся» и тут я приятно оху*ла 😂👏🏼 ⠀ Много времени думать не было... сначала меня хотели отправить к другому жениху ( тогда бы у меня в запасе было 2 недели на подготовку), но после позвонили и сообщили, что нашли ещё лучше партию (как будто мы там реально жениться собираемся 😂) ⠀ 2 жених это и был этот Станислав. Выезжать нужно было в четверг, а сказали мне про это все в воскресение... как бы не особо то много времени у нас было, учитывая что я постоянно работаю. ⠀ СЮРПРИЗ «-Вам нужно придумать сюрприз! Что вы умеете? Петь? Может стих ?» «- Я решила танцевать!» «- Но вы же говорили, что умеете хорошо петь :) Окей, тогда что вы будете танцевать?» ⠀ @andrewsviatoslav посоветовал мне танцевать потому что обычно все поют. Идея выбрать национальный костюм ко мне пришла сразу. Ведь я еду из Латвии и тд. Я поняла, что простым национальным танцем не удивить, да и это просто будет скучно пздц. А сейчас ЭКСКЛЮЗИВ! Я не учила никакой танец !) это все ИМПРОВИЗАЦИЯ чистой воды. ( но никто даже этого не понял ) Все что было сделано для танцев - это мы с нашли две песни и отправили их на сведение. Я полностью этот трек услышала лишь на репетиции сюрприза в Москве😂 потому что ... Продолжение следует 💤 ⠀ Вернусь к костюму... моему наряду От @publicmakesimage Хочу сказать большое спасибо @liene.grinberga за то, что так офигенно меня нарядили! Самая яркая была я и это безоговорочно! А на голове у меня была повязка-аксессуар! Не швабра и не люстра ) и да! Она говорит «вы и швабра вообще никак» , а не...

