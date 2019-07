10 pakaļdzīšanās gadi. Kā tika ķerti Pārlielupes cietuma bēgļi

Tolaik zemessargi arī nebija vienkārši puiši. Nereti Zemessardzē stājās arī personas ar sodāmību, viņi ne vienmēr pamatoti izmantoja ieroci. Juliuss Anšins

Anšins atceras, ka šaušanas vietā tika atrastas četras čaulītes. “Ekspertīzē izrādījās, ka ierocis bija zagts, ar to nogalināti divi cilvēki. Lūdzu prokuroru sākt izmeklēšanu, bet viņš atbildēja, ka viņam norādīts neaiztikt zemessargus. Paši nosūtījām pieprasījumu Zemessardzes priekšniekam Dalbiņam, mums atbildēja, ka dienesta pārbaudē pārkāpumi netika atklāti.”

Aizturēšanas ģeogrāfija: no Kalnciema līdz Kaļiņingradai

“Mums ziņoja, ka kādā dzīvoklī slēpjas viens no bēgļiem,” stāsta Anšins. “Zinājām, ka tur ir šaujamierocis. Turp braucām ar vienību “Omega”. Tik tiešām, kratīšanā atradām ieroci, patronas, pašdarinātu spridzekli (gatavotu no kara laika aviācijas bumbas) un narkotikas. Cits gadījums: zvana kāda sieviete un saka, ka viņai šķiet – blakusistabā slēpjas noziedznieks. Aizbrauc mobilā bataljona puiši, ielaužas istabā, bet tur – izkāmējis, piedzēries, netīrs vecis, kurš neko nesaprot. Sieviete smaida, tas esot viņas bijušais vīrs, gribējusi nedaudz pabiedēt.”

Juliuss Anšins. Foto: Māris Morkāns

Galu galā bēglis tika nosūtīts pāri robežai caur Vilkavišķu robežpunktu, tur abās pusēs bijuši “normāli puiši”. “Uz robežas sazinājāmies ar krieviem, bijušajiem Lietuvas PSR IeM kriminālizmeklēšanas 6. nodaļas darbiniekiem. Izrādījās, ka tur strādā kāds mans sens kolēģis, bet viens no Krievijas robežsargiem bija mūsu izmeklētāja paziņa. Galu galā viņi ar mūsu “Volgu” iebrauca Krievijā, paņēma aizturēto un, ieslēgtu bagāžniekā, ieveda Lietuvā,” atceras Anšins.

Patvaļīgā amnestija: Pārlielupes cietuma bēgļu ķeršana

Notikusi lielākā masu bēgšana Latvijas vēsturē – no Pārlielupes cietuma izmukuši 89 ieslodzītie. Notikuma apmēri kļūst skaidri vien dienas vidū. Par bēgšanu ziņo Valsts prezidentam Guntim Ulmanim, premjerministram Valdim Birkavam un citiem valdības pārstāvjiem.

Rēzeknē tika notverts Igors S., savukārt Ventspilī – Viesturs P. Visi aizturētie tiek sūtīti uz Rīgas Centrālcietumu. Vakarā parādās informācija par bēgšanas mēģinājumu no Šķirotavas cietuma.

Uz karstām pēdām aizturēti 18 cilvēki. Viens no viņiem, Raivis N., atgriezās cietumā brīvprātīgi, Dzintars C. padevās policijai Rīgā. Babītē aizturēti Ivars Š. un Kārlis T., kas kādā privātmājā lūdza iedot ūdeni. Saimnieki bēgļus atpazina un ziņoja zemessargiem. Bauskas rajonā, dzelzceļa stacijā “Meitene”, robežsargi aizturēja Egonu U.,

Valsts policija publisko detalizētu informāciju par bēgšanu. Tunelis no veļas mazgāšanas telpas līdz astoņus metrus tālajai sētai rakts dažas nedēļas. Ieslodzītajiem izdevies nepamanītiem iznest 500 kubikmetrus zemes. Iekšpusē tunelis stiprināts ar dēļiem un ķieģeļiem. Pirmie ieslodzītie izbēga 27. jūlijā pulksten 21.00, desmitiem cilvēku iztrūkums tika pamanīts vien 28. jūlijā pulksten 10.30. Ieslodzījuma vietu departamenta vadība par masu bēgšanu tika informēta tikai pulksten 13.15. Notikušā patiesie apmēri kļuva skaidri tikai tad, kad Jelgavā ieradās departamenta priekšnieks Staņislavs Pokšāns.

Tajā pašā dienā oficiālās iestādes vēsta, ka starp izbēgušajiem ir slepkavas, izvarotāji, reketieri, laupītāji un zagļi. Noziedzības līmenis aizvadītajā diennaktī nav palielinājies, tomēr pirmā satraucošā informācija tiek saņemta – no cietuma izbēgušie Valdis Z. un Alvis G. Dobelē izvarojuši nepilngadīgo. Tajā pašā dienā viņi tiek aizturēti.

Meklēšanas operācija kļūst grūtāka. Cilvēki piekūst, trūkst saziņas līdzekļu un transporta. Nepieciešamas mobilās patruļas, taču tām nepietiek degvielas. 3. augustā pirmais Latvijas iedzīvotājs saņem 500 latu balvu par palīdzību noziedznieku meklēšanā. Bēgļi tiek aizturēti dažādos Latvijas nostūros, Lietuvā, Krievijā. Galvenokārt – netālu no iepriekšējās dzīvesvietas.

Izskan informācija, ka Pārlielupes cietuma vadība varētu zaudēt darbu. Latvijas valdībā apspriež nepieciešamību cietumos atgriezties pie speciāla apģērba un skūtām galvām. Premjerministrs Valdis Birkavs paziņo, ka Ieslodzījuma vietu departaments nebija gatavs sistēmas liberalizācijai. Augusta vidū noslēdzas dienesta izmeklēšana. Sodīts 21 cietuma darbinieks: pieci atlaisti no darba, tikpat daudzi pārcelti citos amatos, vēl dažiem pazemināta dienesta pakāpe.

Jelgavas dome ārkārtas sēdē pieņem lēmumu vērsties pie Ministru kabineta ar lūgumu pārvietot cietumu no Garozas ielas uz piemērotāku vietu. Augusta beigās savu dienesta pārbaudi pabeidz IeM Galvenā pārvalde. Te sodīti 20 darbinieki. Pārlielupes cietuma darbinieki tiek vainoti tajā, ka nav pārbaudījuši ne potenciālai bēgšanai ērtās vietas, ne ieslodzītos, kuriem jau agrāk bijusi tieksme bēgt.

Divi notvertie Rīgā. Gogoļa ielā policija atpazīst par slepkavību notiesāto Romānu B., savukārt Maskavas ielā aizturēts par zādzību ieslodzītais Alvis C.

Lietuvā aizturēti Teodors L., Māris B. un Laimis D. Visi trīs bija notiesāti par zādzībām. Viens no viņiem aizturēšanas brīdī tiek ievainots kājā.

Uz diviem gadiem par zādzību notiesātais Jānis A. brīvprātīgi ierodas vienā no policijas iecirkņiem Dobelē.

Lugažu dzelzceļa stacijā robežsargi aiztur deviņdesmito gadu sākumā plaši pazīstamās “Petrova bandas” bijušo dalībnieku Ēriku Atkačovu. Viņš Pārlielupē izcieta 6,5 gadu sodu par laupīšanām. Atkačovs grasījās pamest Latviju ar Rīgas–Sanktpēterburgas vilcienu, viņš robežsargiem uzrādīja viltotus dokumentus – PSRS pilsoņa Aleksandra Bezručenko pasi ar pārlīmētu fotogrāfiju un viltotu zīmogu. 12 gadus vēlāk Atkačovs atkal izbēgs no cietuma – šajā reizē Rīgas Centrālcietuma, kurā izcietīs 13 gadu sodu par slepkavību. 2006. gada 9. augustā no cietuma izbēgs četri ieslodzītie, bet jau nākamajā dienā viņi tiks aizturēti uz Lietuvas un Polijas robežas.

1997. gads

2004. gads

2019. gads

Cik cilvēki joprojām bēguļo, precīzi nevar pateikt ne policijā, ne Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Informācija nav atrodama arī arhīvos. Tomēr, kā norāda pārvaldē, visus bēgļus notvert neizdevās. "Jāpatur prātā, ka izbēgušo sastāvs bija daudznacionāls: līdzās latviešiem tur bija arī armēņi, moldāvi, lietuvieši, gruzīni, baltkrievi u.c. Līdz ar to secināms, ka daļai no viņiem mērķis bija šķērsot robežu un nokļūt ārzemēs, ko arī daļai izdevies paveikt. Attiecībā uz meklēšanu – kopš šī notikuma ir jau pagājuši 25 gadi. Ja būtu pieejami to ieslodzīto vārdi, kuriem izdevās aizbēgt, būtu zināms viņu noziedzīgais nodarījums, kas attiecīgi ļautu secināt, vai nav iestājies noilgums," sarunā ar "Delfi" pastāstīja Ieslodzījuma vietu pārvaldes preses sekretāre Aija Fedorova.