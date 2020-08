Granāta ķešā un dēka ar izmeklētāju. Divi stāsti no mežonīgajiem deviņdesmitajiem

1994. gada vasarā no Pārlielupes cietuma izbēga 89 ieslodzītie, un tā bijusi pagaidām lielākā bēgšana Latvijas vēsturē. Par to, kā tas notika, kā izbēgušie tika tvarstīti un kādas izmaiņas Latvijas cietumos ieviesa šī bēgšana, portāls “Delfi” detalizēti stāsta projektā “Izlaušanās’94”. 2020. gada jūlijā ar redakciju sazinājās vēl kāds šo notikumu dalībnieks, atvaļināts Valsts policijas pulkvedis. Viņš piedalījies vairāku izbēgušo meklēšanā un aizturēšanā, turklāt, izrādās, viens no aizturētajiem, iespējams, plānojis kāda pazīstama Rīgas baņķiera slepkavību.