Deviņdesmitajos gados 70 000 iedzīvotāju pilsēta Jelgava varēja sacensties ar Rīgu par kriminālo aprindu visvairāk iecienītās Latvijas pilsētas titulu. Pilsētā nebija darba, par varu cīnījās četri noziedzīgi grupējumi, bet vienā no diviem Jelgavas cietumiem – Pārlielupē – sodu izcieta vairāk nekā tūkstotis ieslodzīto. Tolaik viņi faktiski vadīja cietumu – no iekšienes.

Mazā kriminālgalvaspilsēta

Pēc PSRS sabrukuma viena pēc otras tika slēgtas Jelgavas lielās rūpnīcas. Bez darba palika tūkstošiem cilvēku, daudzi no viņiem, lai izdzīvotu, bija gatavi izdarīt noziegumu. Pateicoties ģeogrāfiskajam stāvoklim – netālu ir gan Rīga, gan Lietuvas robeža –, Jelgava bija kā tranzīta punkts, arī nelegālu preču pārvadājumiem. Nelielajā pilsētā bija divi cietumi: Pārlielupes un Jelgavas, turklāt otrais – stingrā režīma. Šeit atradās ieslodzītie, kam piespriests ilgs brīvības atņemšanas (arī mūža ieslodzījums) par smagiem noziegumiem.

"Čigānu klātbūtne ir būtisks faktors, kas ietekmē pilsētas noziedzības līmeni,” savulaik tik politnekorekts intervijā laikrakstam “Neatkarīgā Rīta Avīze” bija Jelgavas policijas pārvaldes priekšnieks Haralds Dauginovičs. “Jelgavas policija karo ar nelegālo alkohola tirdzniecību, tā sauktajām “točkām”, taču šinī jomā padarītais neapmierina ne policiju, ne iedzīvotājus. Pilsētā ļoti aktuāla ir alkoholisma problēma, no 70 000 iedzīvotāju katru gadu 3000 nonāk atskurbtuvē, katru dienu vidēji 16.”

"Pilsētā darbojās bandas, kas specializējās noteiktos noziegumos – auto aizdzīšanā, dzīvokļu apzagšanā. Bija daudz kabatzagļu. Starp viņiem – pat 10 un 12 gadus veci bērni."

“Starp citu, autoritātes nebija saistītas ar bēgšanu no cietuma. Gluži pretēji – tās bija ieinteresētas, lai bēgļus pēc iespējas ātrāk noķer. Pretējā gadījumā sāktos patvaļa. Noziedzīgie grupējumi gribēja visu kontrolēt,” skaidro Tretjaka.

1994. gada skaļākie noziegumi: slepkavības, sprādzieni, laupīšanas

1994. gada kriminālhronikā parādījās noteiktās aprindās labi zināmi un skaļi vārdi – Ivans Haritonovs, Genādijs Vaļagins, Aleksandrs Korobeiko, Genādijs Tovancevs. Tieši šajā gadā reģistrēts visvairāk uzbrukumu žurnālistiem. “Baiss, bet interesants laiks,” tā šo periodu raksturoja mūsu projektā iesaistītie sarunbiedri un eksperti. Lūk, vien neliela daļiņa no 25 gadus senas kriminālhronikas, kurā centāmies apkopot visskaļāk izskanējušos 1994. gada noziegumus, kas spilgti raksturo to laiku:

Pārlielupes cietums: pusotrs kvadrātmetrs vienam cilvēkam

Pārlielupes cietums bija vispārēja režīma labošanas darbu kolonija. “Velkot paralēles ar mūsdienām, tas bija kā daļēji slēgta tipa cietums. Ieslodzītajiem ir samērā daudz tiesību – telefona sarunas, sūtījumi, īslaicīgas un ilgstošas tikšanās. Viņi drīkst daudz brīvāk pārvietoties pa teritoriju,” stāsta Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure. Deviņdesmito gadu sākumā pirmo reizi sāka runāt par cilvēktiesībām, no cietuma logiem tika noņemtas restes, kā arī novākti režģi, kas dalīja teritoriju lokālās zonās. Ieslodzītie drīkstēja brīvi pārvietoties cietuma iekšienē.

Latvijas Neatkarīgo ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētājs Juliuss Anšins no 1976. gada bija izmeklētājs. 1989. gadā viņš kļuva par LPSR Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas departamenta 3. nodaļas vadītāju. Šī nodaļa tika izveidota ieslodzījuma vietās strauji augošās noziedzības dēļ. “Kā cilvēks, kas vairāk nekā divus gadus nostrādājis stingrā režīma kolonijā, varu teikt, ka vispārējais režīms ir daudzkārt grūtāk prognozējams,” komentē Anšins. “Tur nosūta ar pirmo sodāmību. Tieši tur sākas varas dalīšana: kurš kļūst par “blatniju”, kurš par tam pietuvināto, kurš būs “pacans”, kurš – “mužiks”, kuru “nolaidīs” vai pat novedīs līdz pašnāvībai. Hierarhija redzama, ieslodzītajiem sēžot pie pusdienu galda. Pirmais galds, otrais, piektais... Jebkurš dzimumnoziegums (izvarošana, sodomija, mazgadīgo pavedināšana) – tas ir “piektais galds”. Viņu stāvoklis ir neapskaužams.”

Bēgšanas naktī cietumā atradās trīs uzraugi. Uz tūkstoti ieslodzīto! Ko viņi spētu izdarīt, pat ja gribētu?Ilona Spure

Pārapdzīvotība nebija vienīgā cietuma problēma. Dažus mēnešus pirms lielās bēgšanas atklājās, ka cietumā uz visiem ieslodzītajiem ir tikai pieci rokudzelžu pāri. 1994. gadā te strādāja vien 22 uzraugi. Cietumā bija 108 štata vietas, tomēr, neraugoties uz augsto bezdarba līmeni, darbiniekus atrast nebija viegli. “Nebija naudas algu izmaksai,” atceras Spure. “Bēgšanas naktī cietumā atradās trīs uzraugi. Uz tūkstoti ieslodzīto! Ko viņi spētu izdarīt, pat ja gribētu? Nebija iespējams pat elementāri pārskaitīt ieslodzītos. Vakaros un naktīs uzraugi baidījās ieiet pārpildītajās telpās. Bet tolaik cietumā bija ieslodzītie no visas Padomju Savienības. Kontingents bija ļoti raibs.”

Tā kā cietums atradās starp dzīvojamām mājām, nebija iespējams izveidot drošības zonu ap to. Pāri sētai nemitīgi tika pārmestas narkotikas un alkohols. “Jelgavas Vēstnesis” rakstīja, ka 2006. gadā ieslodzītajiem tika konfiscēti 15,5 litri alkohola un 178 grami narkotiku, savukārt 2007. gadā septiņos mēnešos – 367 mobilie tālruņi, 1249 litri alkohola, 44 grami narkotiku un 1439 grami psihotropo vielu. Nekur citur Latvijā nebija tik vienkārši pārmest kaut ko pāri sētai, apgalvo Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte.

1994. gadā visās ieslodzījuma vietās Latvijā uzturējās 9633 ieslodzītie. No tiem – 6297 notiesātie, 3161 aizturētais un 175 nepilngadīgi notiesātie. Ieslodzīto skaits strauji auga – ja 1992. gadā tās bija 8573 personas, tad pēc 1995. gada – jau ap 10 tūkstošiem.

Ne pirmā bēgšana

Masu veida bēgšana no Pārlielupes cietuma 1994. gadā izceļas ar savu vērienu, taču tas nav unikāls notikums. Gadu iepriekš no cietuma aizmuka 10 ieslodzītie. “Toreiz brīvībā neveda tunelis – bēgļiem nācās rāpties pāri sētai, izmantojot televīzijas kabeli. Viens nokrita uz kontroles joslas un salauza kāju, bet viņš tika izvilkts. Noķēra visus, izņemot divus, kuru dēļ bija organizēta bēgšana,” stāsta Anšins.

Bēgšana tika organizēta uz 13 gadiem par bandītismu notiesātajam Vadimam Liedem. Latvijā viņš bija pazīstams kā Ruslans Handžajevs (Villijs). “Liedes bandā” Rīgā bija iesaistītas 16 personas, lielākoties – jaunieši vecumā no 23 līdz 25 gadiem. Tiesas process notika cietumā, un, ņemot vērā sociālo risku, visi apsūdzētie atradās aiz dzelzs restēm. Par vainīgām bandītismā tika atzītas astoņas personas. Bandas vadonim Vadimam Liedem tika piespriesti 13 gadi cietumā, aktīvākajiem bandas locekļiem – no 11 līdz 12 gadiem. Aiz restēm nonāca arī Liedes-Handžajeva draudzene, 38 gadus vecā Baltkrievijas pilsone Olga Alipatova, pēc profesijas ārste pediatre. Viņa bija līdzdalībniece trīs cilvēku ģimenes noslepkavošanā.

Šādas pašgatavotas ierīces deviņdesmitajos gados ieslodzītie izmantoja, lai bēgtu no cietuma

Tika uzskatīts, ka divi noziedznieki noslēpās Sahalīnā, kur vienam no viņiem dzīvoja tēvs, stāsta Anšins. “Kad izmeklēšanas gaitā devos uz cietumu, mani sargāja ar automātiem. Visos nodaļu priekšnieku kabinetos dzīvoja “blatniji”. Viņi izmantoja visas mēbeles un ērtības. Proti, cietumā valdīja ieslodzītie. Ziņoju par situāciju Izmeklēšanas departamenta vadībai. Atbilde bija: “Bet ko mēs varam darīt?!””

2004. gadā Liede-Handžajevs tika aizturēts Maiami. Aizturēšanas operācija notika, sadarbojoties FIB un Polijas policijai. Liede-Handžajevs tika nogādāts Polijā, tiesas process pret viņu un viņa bandu ilga gandrīz četrus gadus. Bandā, kas no 1997. līdz 1999. gadam darbojās Polijas teritorijā, bija 15 personas – vairāki poļi, divi Latvijas pilsoņi, baltkrievs, lietuvietis un jordānietis. Viņu kontā – vairākkārtēji uzbrukumi valūtas apmaiņas punktiem un inkasācijas transportam. 1999. gada oktobrī viņi uzbruka pasta konvojam Gdaņskā, nolaupot 900 000 zlotu (apmēram 251 000 ASV dolāru). Liedes bandas Polijā īstenoto noziegumu saraksta nolasīšana tiesā ilga vairāk nekā stundu.

Ieslodzītie tuneli raka vienā no cietuma dzīvojamām sekcijām.

Vēl viens ieslodzīto bēgšanas mēģinājums Pārlielupes cietumā tika izjaukts 2005. gadā. Izmantojot atkritumu urnas vāku, ieslodzītie raka tuneli kādā no cietuma dzīvojamām sekcijām. Tunelis kameras stūrī tika maskēts ar grīdas dēļiem, uz kuriem stāvēja gulta. Bēgšanas iniciatori, trīs narkomāni ar lielu cietuma stāžu, bija piespieduši citu ieslodzīto rakt tuneli. No nepieciešamajiem 15 metriem viņš paguva izrakt trīsarpus. Zeme tika slēpta kamerā. Viena no izskanējušām versijām bija, ka tunelis rakts nevis bēgšanai, bet lai nogādātu cietumā lielu narkotiku partiju.