"Arī tēvs ļoti pārdzīvoja. Es aplaupīju cilvēku, kuru viņš pazina."

Galu galā Vladimirs izlēma aplaupīt autofurgonu ar šprotēm. “Iznāca mašīnas saimnieks ar gāzes pistoli, iešāva man sejā. Es viņu piekāvu, bet pēc kāda laika mani izsekoja un aizturēja,” atceras vīrietis. 18 gadu vecumā Vladimiru notiesāja par bruņotu uzbrukumu laupīšanas nolūkos, viņam piesprieda četru gadu cietumsodu. “Mammai tas bija šoks, kaut gan tolaik jebkurš tur varēja nonākt. Arī tēvs ļoti pārdzīvoja. Es aplaupīju cilvēku, kuru viņš pazina. Teica: “Es taču arī ar to nodarbojos. Un ja nu viņa vietā būtu bijis es?!”” Vispirms Vladimiru nosūtīja uz Rīgas Centrālcietumu. “Skaidrs, ka tam nevar sagatavoties. Cietums bija nestabils – Latvija kļuvusi neatkarīga, neskaidrību bija daudz un visiem: administrācijai, policijai, pašiem ieslodzītajiem. Visi staigāja, bija daudz narkotiku, alkohola, nemitīgi kautiņi, slepkavības. Cilvēks, kas pirmoreiz tur nonācis, saprot, ka viņam nāksies kaut kā izdzīvot. Centrālcietumā bija cilvēki, kas sēdēja “labi”. Viņi man klāstīja: “Nepazaudē savu cilvēcīgumu, šajā sistēmā apmaldīties ir ļoti vienkārši.” Sadzirdēju, liku aiz auss un nolēmu, ka centīšos.”

Nardi, kārtis, alkohols

No Centrālcietuma Vladimirs tika pārvests uz Pārlielupi Jelgavā. “Desmit dienas pēc ierašanās mums bija karantīna – turēja atsevišķās kamerās un lēma, uz kurām nodaļām sūtīt. Atceros, ka mūs caur darba zonu veda uz dzīvojamo. Pirmais, ko ieraudzīju, bija vīrietis, kas gāja pa “brodveju”. Katrā rokā viņam bija pa degvīna pudelei. Pretī gāja apsargs. Padomāju: “Nu, re, iekriti!” Bet viņi viens otram: “Sveiki! – Sveiki!”, apsargs: “Šodien nedzer daudz.” Un aizgāja katrs savu ceļu.”

Man patika lasīt grāmatas. Cietumā bija neliela bibliotēka. Lūdzu arī, lai kaut kādas grāmatas atved no ārpuses. Sevi bija kaut kā jānodarbina.”

Visa kustība notika naktī. Spēlēja nardus, kārtis, darbojās sporta zālē, sarunājās. Protams, alkohols. Sakauties, paboksēties. Aizej ciemos pie vieniem, otriem. Tur paklausies kādu stāstu, nākamajā dienā atnāc – jau cits stāsts par to pašu. Jūti, ka palēnām sāc jukt prātā.

"Cietumā visiem nevari būt labs. Vienmēr būs kāds, kurš gribēs dominēt, izrādīt savu varu."

Uzraugi baidījās ieiet dzīvojamā zonā. Ieslodzītie itin vienkārši varēja uzmeistarot šautriņu, piesūcināt to ar žurku indi un iešaut apsargam kājā. Tāds ievainojums ir tiešais ceļš uz asins saindēšanos, kā rezultātā var attīstīties gangrēna. Apsargi saprata, ka draudzēšanās ir izdevīgāka par konfliktiem, atsevišķi ieslodzītie varēja citam cilvēkam nodarīt sāpes vai nogalināt, pat acs kaktiņš nenoraustītos. Turklāt sodu izcieta arī nebūt ne vienkārši cilvēki – ar plašiem sakariem brīvībā. Viņi vienmēr varēja palūgt savējiem tajā pusē izdarīt zināmu spiedienu uz viņiem neērta cilvēka ģimeni

"Jums tur cilvēki lien laukā!"

Pazemes tunelis, caur kuru 1994. gada jūlijā no cietuma aizbēga 89 ieslodzītie, sākās pirtī. Tā bija vienmēr atvērta – mazgāties drīkstēja jebkurā laikā. Te mazgāja arī veļu. “Tie, kas raka, rīkojās akurāti,” atceras Vladimirs. “Zemi slepus skaloja, kaisīja teritorijā pa perimetru. Ceturtajā zonā (tā tika saukts Pārlielupes cietums – red. piez.) jau nebija vienīgais tunelis, tādu bija daudz. Kaut kādus atrada uzreiz, citus – vēlāk. Esmu dzirdējis stāstus par to, kā cilvēki caur tuneli gāja uz veikalu un atgriezās ar pirkumiem.”

Bēgšana sākās vēlā vakarā un ilga līdz pat rītam. Pirmie aizgāja tie, kas rīkoja un gatavojās, viņiem sekoja pārējie, bet tuvāk rīta gaismai – visi citi, kas vēlējās: “Pat brokastu laikā ēdnīcā runāja – kas grib, ejiet! Un tie, kas gribēja, ņēma dvieli un gāja it kā uz pirti. Uzreiz nepielēca. Esmu dzirdējis šādu versiju: večiņa no rīta gājusi garām, ieraudzījusi cilvēkus, kas lien no sētapakšas. Uzsaukusi sargam tornī: “Jums tur cilvēki lien laukā!” Tikai tad viņš sāka šaut, ieslēdzās sirēna un sākās panika.”