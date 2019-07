Uzdevums ar 89 nezināmajiem



1994. gadā naktī uz 28. jūliju Jelgavas slimnīcas pacienti pamanīja, ka no Pārlielupes cietuma sētapakšas cits pēc cita izlien vairāki cilvēki. Zvanīšana policijai un cietuma dežurantam bija nesekmīga – lieciniekiem neviens nenoticēja. Caur desmit metrus garu tuneli, kas tika rakts divus mēnešus, bez īpašas steigas izmuka 89 ieslodzītie. Bēgšana tika atklāta vien septiņas stundas vēlāk.

Masu psihoze

1994. gadā Zenta Tretjaka ieguva dienesta paaugstinājumu. Pēc tam, kad tika atklāta bruņota jauniešu banda, kas laupīja degvielas uzpildes stacijās, Tretjaka kļuva par Jelgavas Kriminālpolicijas priekšnieka vietnieci. 1994. gada 27. jūlijā, dienu pirms lielās bēgšanas, Zentas Tretjakas priekšnieks Donāts Mosāns devās atvaļinājumā un viņa uz laiku pildīja priekšnieka pienākumus.



Zenta Tretjaka savā darbavietā "Kā tagad atceros. Ceturtdiena, silta un saulaina diena, tuvojas vakars. Un pēkšņi dežurants: “Trauksme! Visiem pulcēties! Bēgšana no Pārlielupes cietuma! Iespējams, izbēguši 86 cilvēki!” Kāpju pa trepēm un domāju: “Astoņi vai seši?” Ieejam pirmā stāva sālē un dežurants ziņo: “Tik tiešām, izbēguši 86.” Man acu priekšā parādās skudrupūznis, no kura skrien skudras. Tā darbojās fantāzija,” atceras Tretjaka. Vēlāk izrādījās, ka izbēguši nevis 86, bet 89 ieslodzītie.

“Izskaitļojām, ka bēgšana tika gatavota ieslodzītajam Reihenbaham. Pirms bēgšanas un arī tajā pašā naktī ap zonu braukāja vieglā automašīna. Ir liecības, ka viņš tajā aizbrauca,” stāsta Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas un Starptautiskās neatkarīgo ekspertu federācijas valdes priekšsēdētājs Julius Anšins. No 1989. gada viņš vadīja LPSR Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas departamenta 3. nodaļu, kas tika izveidota sakarā ar strauji augošo noziedzību ieslodzījuma vietās.

Par visu nakti ilgušo bēgšanu Anšins uzzinājis tikai no rīta. Desmit metrus garais tunelis sācies veļas mazgāšanas nodaļā. Tas tika rakts aptuveni divus mēnešus, bet zeme slēpta telpās. “Tādas īstas uzraudzības nebija. Noskaidrojām, ka rakšanu vadīja ieslodzītais Koņajevs, starp racējiem bija Duškevičus, Skorobogačs, kā arī Ļebedevs, Smirnovs un Ņikitins,” stāsta Anšins.

Pirmie izbēguši 10 ieslodzītie – četri galvenie organizatori, kā arī “darba zirgi”. Pēc tam tunelī metušies pārējie, kas pat nebija grasījušies bēgt. “Tā bija masu psihoze,” stāsta Anšins. “Aizmuka 89 cilvēki. Būtu bijuši 90. bet viens aizskrēja uz tuvāko ezeru, nopeldējās un atgriezās. Viens pēc tam liecināja: “Iekāpju vilcienā Cukurfabrukā, ka tavu māti, visa zona izbrauc!” Dažiem bija atlicis sēdēt vien pāris mēnešus. Tiem, kas skrēja grupās, pielika līdz pat pieciem gadiem, kas pa vienam, tiem līdz trijiem gadiem.”

Totāla anarhija

"Atceroties bēgšanu, šausminos,” stāsta Ieslodzīto vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure. “Iedomājieties: 1994. gada 28. jūlija rīts. Pulksten 10.30 apsargs – kareivis sargtornī – zvana uz cietumu un saka, ka divi ieslodzītie mēģina izbēgt. Taču tie ir pēdējie! Viņus aizturēja pēc 15 minūtēm, kamēr pārējiem bija vesela nakts, lai aizlaistos!”



Iepretī cietumam esošās slimnīcas pacienti naktī redzējuši, kā no sētapakšas izlien kaut kādi cilvēki, piebrauc un aizbrauc mašīnas. Policija saņēma vairākus zvanus. “Mūsu darbinieki zvanīja Pārlielupes cietuma dežurantam. Uz visiem zvaniem bija viena un tā pati atbilde: “Viss tiek kontrolēts,”” atceras Zenta Tretjaka.

Ilona Spure stāsta, ka bēgšanas brīdī, naktī, uz 1026 ieslodzītajiem bijuši vien trīs uzraugi: “Viņi baidījās ieiet zonā. Un ko gan viņi tur varētu pārbaudīt? Tikai pulksten 15.30 spēja saskaitīt, ka trūkst ne sešu vai desmit, bet 89 personu! Es arī tagad neesmu pārliecināta, ka visi tika notverti. Man šķiet, viens vai divi joprojām ir meklēšanā. Starp citu, ja cilvēks nav izsludināts operatīvajā meklēšanā, viņu īpaši nemeklē. Turklāt jau sen iestājies noilgums. Par bēgšanu viņiem pilnīgi noteikti vairs nekas nebūs.”

Tretjaka atminas, ka cietuma vadība, aptverot, cik ieslodzīto izbēguši, centusies necelt paniku. Bet, kad kļuva skaidri notikušā apmēri, panikot sāka policija.

Ieslodzītie nudien jutās kā “zonas karaļi”. Pēc bēgšanas cietumā ieradās Ieslodzījuma vietu departamenta vadība, desmitiem operatīvo darbinieku un policistu, taču ieslodzītie speciāli traucējuši pārskaitīšanai. Vien ap pulksten 15.30 izdevies salīdzināt katru ar dokumentiem. “Kartotēkā 1026 ieslodzītie, katru jāpārbauda personīgi. Sākumā nebija pat fotogrāfiju. Cilvēki ir izmukuši. Pēc kādām pazīmēm viņus meklēt? Kas mums ir? Vārds, uzvārds, pazīmes: augums 175 cm, tumšas acis, tumši mati. Kā pēc šādām pazīmēm var kādu atrast? Tām atbilst puse pilsētas!” stāsta Spure.

Pirms Ieslodzījuma vietu pārvalde meklējumiem pieslēdza policiju un Tiesu ekspertīzes centru pagāja gandrīz vesela diena. “Sākām vākt fotogrāfijas, lai nodotu plašsaziņas līdzekļiem. Mazo fotogrāfiju no lietas palielināja. Dalīja pa visiem cietumiem, policijai, robežsardzei, zemessargiem. Bet pagājusi jau gandrīz diennakts! Bija arī smieklīgi: kamēr aktīvi meklējām, viens ieslodzītais pats atgriezās.Domājām, ka ka viņš vispār nebija ieskaitīts. nebrīnīšos, ja izbēgušo patiesībā bija vairāk, 92-93 cilvēki. Domāju, mēs to vairs neuzzināsim,” atceras Ilona Spure.

Uzdevums ar 89 nezināmajiem

Policijai par bēgšanu paziņoja 12 stundas vēlāk. “Bijām šokā, ar ko sākt? Sacēlām trauksmi, sadalījāmies grupās, pa diviem, trijiem policijas darbiniekiem, cietuma darbinieks, toreiz vēl bija palīgi, tādi kā patrulētāji. Bet kā meklēt? Fotogrāfiju nav, ziņas par izbēgušajiem – minimālas. Todien, atceros, biju ģērbusies melnos svārkos un baltā blūzē. Dienas beigās tā bija pilnīgi pelēka,” atminas Tretjaka.



Aldis Lieljuksis 1994. gadā vadīja Valsts policiju

Rīgas policija ziņas uztvēra mierīgāk. “Kad mums par to pavēstīja, nebijām īpaši pārsteigti,” stāsta ģenerālis Aldis Lieljuksis. 1994. gadā viņš vadīja Valsts policiju. “Protams, bēgšana mums radīja liekas problēmas. Atcerieties, kāds laiks tas bija: slepkavības, arī pasūtījuma, spridzināšanas, organizētās noziedzības pilnbrieds, bandītisms, rekets. Tolaik noziedznieki uzbruka starptautiskajiem autobusiem un fūrēm. Mašīnu ar kravu aizdzen, bet šoferi aizved kaut kur mežā un piesien pie koka. Arī sadzīves noziegumi bija skaitāmi simtos tūkstošu. Tas bija ellīgi smags laiks, jo īpaši no 1993. līdz 1998. gadam. Bijām aizņemti ar savām parastajām lietām, kam pievienojās grupveida bēgšana.”

Varas struktūru vadītāji sapulcējās steidzamā sanāksmē. Lieljuksis atceras, ka iekšlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uz ziņu par bēgšanu reaģējis visnotaļ dīvaini: viņš it kā apvainojies, ka būtu nodots. “Bet tā nebija ne pirmā, ne pēdējā bēgšana. Gadu agrāk no tā paša cietuma kopā ar ieslodzīto grupu izbēga slavenais noziedznieks Vadims Liede. 1994. gada nogalē no Grīvas cietuma izbēga vairāk nekā 10 īpaši bīstami noziedznieki,” atceras Lieljuksis.

Viņš ir pārliecināts, ka bēgšana bija likumsakarīga. Deviņdesmito gadu pirmajā pusē Latvijā tika slēgtas ne tikai rūpnīcas, bet arī ražošanas cehi labošanas darbu iestādēs. “Ieslodzītajiem vienkārši nebija, ko darīt. Agrāk viņi strādāja pa astoņām stundām, pelnīja kaut kādu naudu, mācījās arodu. Bet tagad diennaktīm ilgi malās pa zonu un prātoja, ar ko sevi nodarbināt. Ja neko nedari nedēļām un mēnešiem ilgi, sāc jukt prātā,” uzskata bijušais Valsts policijas šefs.

"Mums bija informācija, ka bēgšana tika īstenota noteiktas grupas interesēs, šie dalībnieki aizmuka pirmie. Pārējiem palūdza bēgt, lai veidotu masas, provocējot jucekli un haosu, lai mums nepietiktu spēku meklēšanai. Taču teikšu jums tā, ka spēku mums tolaik pietika, lai gan darba bija pārpārēm. Deviņdesmitajos gados mūsu struktūrās bija krietni vairāk darbinieku nekā tagad. Noziedzības līmenis bija ļoti augsts, taču strādāja pieredzējuši operatīvie darbinieki. Turklāt meklēšanai pieslēdza armiju, robežsargus un zemessargus,” stāsta Lieljuksis.

Bez īpašām pazīmēm un foto

Jelgavas un apkaimes iedzīvotājiem izsniedza instrukcijas, ko darīt, ja sastop izbēgušu noziedznieku. Diennakts tumšajā laikā rekomendēja lieki nestaigāt pa ielām, neatstāt bērnus vienus pašus, nevienu neuzņemt auto, neielaist mājā svešiniekus, aizdomu gadījumā zvanīt policijai. Brīdināti tika arī sabiedriskā transporta vadītāji, Transporta policija strādāja ar mašīnistiem. “No vienas puses, mums nevajadzēja provocēt paniku, taču mums bija jāinformē iedzīvotāji. Tajās dienās iedzīvotāji kļuva modrāki. Ja kādu pamanīja blakus vasarnīcai, tūlīt zvanīja. Cik cilvēku netika aizturēti vairākkārt! Tikko tu viņu palaid, atkal jau policija savāc. Bet kā gan citādāk, ja iedzīvotājiem viņš šķiet aizdomīgs? Piebildīšu, ka visi bija saprotoši un pacietīgi,” atceras Zenta Tretjaka.



"Ielās viņus nodeva gaita" Zenta Tretjaka

Lieljuksis ir pārliecināts, ka likumsargājošajām iestādēm galvenā problēma bija informācijas apmaiņa. Policija ne uzreiz saņēma informāciju par visiem bēgļiem. Ieslodzījuma vietu pārvalde izbēgušo fotogrāfijas varēja pavairot tikai pēc divām dienām. Cietuma darbiniekiem bija viens izbēgušo saraksts, policijai – savs.

Šogad uz lielajiem ekrāniem nonāks filma "Jelgava 94", kas tapusi pēc Jāņa Joņeva romāna ar tādu pašu nosaukumu. Lielā bēgšana no Pārlielupes cietuma filmā ir citādāka, nekā tā bija patiesībā.

Kamēr nebija fotogrāfiju, policisti apstaigāja agrāk sodīto vietējo iedzīvotāju mājas. Tika pieņemts, ka kāds no bēgļiem gribēs apciemot senos draugus vai mēģinās “pārsēdēt” tur kādu laiku. Daži izbēgušie bija tumšā uniformā, citi – parastā apģērbā. “Ielās viņus nodeva gaita: iet pilsonis pa ielu, bet tad! Rokas aiz muguras un soļo, nedaudz sagāzies uz priekšu. Cietumā viņi pierod pie disciplīnas un kontroles,” piezīmē Zenta Tretjaka. “Pilsētā bija nemierīgi. Atceros, aizbraucām uz dzīvokli, kurā mitinājās agrāk sodītas personas. Tā bija viena no ielām netālu no psihiatriskās slimnīcas. Iegājām, visu pārbaudījām, neko aizdomīgu nepamanījām. Pēc tam saņemam anonīmu signālu: pārbaudiet vēlreiz, ja nu pēkšņi? Atgriežamies un ievērojam, ka dīvāns stāv nedaudz citādi. Atstumjam. Bet tālāk jau kā kino: norauti parketa dēlīši slēpj pagrīdi. Tajā, knapi ierūmējies, slēpjas viens no bēgļiem. Pirmajā reizē mēs to vienkārši nepamanījām,” stāsta Tretjaka.

"Visi mēģināja aizbēgt pēc iespējas tālāk no pilsētas. bet bija arī tādi, kas paši atgriezās"

Jelgavā neaizturēja visus: “Visi sapratām, ka tie, kuru dēļ šis tika organizēts, jau sen ir aizbraukuši. Visi mēģināja aizbēgt pēc iespējas tālāk no pilsētas. bet bija arī tādi, kas paši atgriezās. Viens atnāca uz iecirkni, šķiet, Iecavā. Bet tā – muka pie radiem, paziņām. Aizturot nepretojās. Daudzi, ieraugot uz sliekšņa radinieku no Pārlielupes cietuma, pārliecināja padoties. Cietumā taču ir kā armijā: tev ir 24 stundas, lai atgrieztos. Tad tas tiek uzskatīts par vainu mīkstinošu apstākli.” Policijai palīdzēja arī informatori no kriminālajām aprindām, kas centās pierunāt bēgļus atgriezties.