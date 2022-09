Es dzīvoju paradīzē: saruna ar Havjeru Garsiju

Saruna ar Havjeru Garsiju - pavāru un garšu meistaru no Meksikas. Havjers pirmos bērnības gadus pavadīja mazā ciemā pie Verakrusas, Kardelā, Meksikā. Pirms 30 gadiem viņš kopā ar savu ģimeni ieradās Latvijā, un tagad, pēc tik ilgi nodzīvota laika, viņš saprot, ka ļoti mīl Latviju un vēlas te pavadīt visu savu atlikušo mūžu.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Noklausies!

Sākumā Latvijā viņam bija daudz pārsteigumu un sarežģījumu – bija arī lietas, kas pārsteidza par Latviju un latviešiem. Latviešu valodu Havjers apguvis, sarunājoties ar cilvēkiem vietējā ciemā, kurā bija apmeties uz dzīvi, proti, Ķeipenē. Kā viņš pats saka – viņa valodas skolotāji bija traktorists, veikala pārdevēja un citi cilvēki Ķeipenē. Valodas nezināšanās dēļ nereti izveidojušies komiski starpgadījumi. Tā kādā reizē, braucot uz Rīgu, visi bija sakāpuši vilcienā un konduktore jautājusi: "No kurienes?" (domādama, kādā pieturā cilvēki iekāpuši) un Havjers atbildējis: "No Meksikas!". Visiem cilvēkiem, kuri bijuši vagonā, tas likās patiesi smieklīgi, bet viņa radinieki dusmojušies.

Pēc profesijas Havjers ir mākslinieks – keramiķis un tēlnieks, tomēr Latvijā viņš vairāk asociējas ar ēdienu un dažādu garšu burvības izzināšanu. Ēdiens ir viens no veidiem, kā varam iepazīt citu kultūru, un Havjers ir viens no tiem, kurš patiesi labprātīgi dalās ar savu burvīgo ēdienu pagatavošanas noslēpumiem. 2009. gadā sadarbībā ar daudziem citiem cilvēkiem Havjers ir izdevis grāmatu "Gatavots a la Mexicna", kas sniedz detalizētu ieskatu viņa bērnībā un dažādos bērnības ēdienos, bet ne tikai receptēs.

Neskatoties uz to, ka valodas iemācīšanās prasa no cilvēka piepūli un ka Latvijā deviņdesmito gadu sākumā nebija viegli uzsākt savu uzņēmējdarbību, Havjiers ir īsts Latvijas patriots – viņš ir pirmais cilvēks no Meksikas, kurš ieguvis Latvijas pilsonību, piedalījies dažādos labdarības projektos, veidojis uzņēmumu, kurš bijis veiksmīgs visā Latvijā, un tagad piedalās pasākumos un projektos, kas sniedz ieguldījumu izpratnes veidošanā par meksikāņu kultūru un tādējādi veicina izpratnes veidošanos, ka citi cilvēki, kuri ierodas Latvijā, var būt ieguvums Latvijas sabiedrībai.

Lai uzzinātu vairāk, noklausies Sabiedrības un integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" raidierakstu cikla epizodi "Citāds: Es dzīvoju paradīzē!"

Raksta un raidieraksta epizodes autori: Sabiedrības Integrācijas fonds.