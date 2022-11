Saruna ar Khagan Ahmad Saim no Ahmadijas musulmaņu kopienas un Loku Pavani no Vaišnavu kustības

Khagan Ahmad Saim ir 22 gadus jauns cilvēks no Pakistānas. Viņš Latvijā dzīvo jau divus gadus un studē augstskolā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Viņa studiju virziens ir tulkošana, un jāteic, ka viņa valodas apguves ātrums un kvalitāte ir patiesi apbrīnojama – viņš brīvi sarunājas latviešu valodā. Šeit viņš ieradās tieši pirms sākās pandēmija, tāpēc visu savu brīvo laiku veltījis latviešu valodas apguvei.

Noklausies!

Khagans dzīvo Latvijā kopā ar savu ģimeni un darbojas organizācijā, kuras viens no mērķiem ir labdarība un jaunu cilvēku izglītošana. Islāma ticīgie uzskata, ka "nav cita dieva, izņemot Dievu, un Muhameds ir Dieva vēstnesis". Saskaņā ar LR Tieslietu ministrijas datiem Latvijā musulmaņu skaits varētu būt mazāks par 1000, praktizējošo musulmaņu skaits – ap 10-20%. Kopš 1994. gada audzis musulmaņu konvertītu skaits – cilvēki, kuri pārgājuši citā ticībā. Statistikā netiek nošķirti etniskie musulmaņi no konvertītiem, kā arī nominālmusulmaņi no praktizējošiem ticīgajiem, līdz ar to konvertītu skaitu noskaidrot ir visai sarežģīti.

Islāmā konvertējas jeb islāmam pievēršas gan latvieši, gan krievu valodā runājoši Latvijas iedzīvotāji. Neiecietību pret islāmu un cilvēkiem, kuri izvēlējušies pievērsties šai reliģijai, sauc par islamofobiju. Tomēr, ja iedziļinās šajā reliģijā, tās atribūti būtiski neatšķiras no jebkuras citas reliģijas. Pirmais solis ceļā uz ticības ieviešanu islāmā ir tā pasludināšana. Tā ir ticības deklarācija jeb "Kalima Shahadah", kas satur islāma būtību. Pielūgsme ir kopīga visām reliģijām, atšķiras tikai pielūgsmes veids un stils. Unikāls islāma pielūgsmes veids ir tas, ka tajā ir ietvertas iezīmes no citās reliģijās sastopamā lūgšanu veida. Daži cilvēki lūdz Dievu stāvus, bet daži sēdus. Dažās reliģijās cilvēki piemin Dievu, metoties ceļos, bet citas – paklanās. Daži stāv ar priekšā saliktām rokām, bet citi ar rokām, kas mierīgi nolaistas gar sāniem.

Cik dažādi ir pielūgšanas veidi, tik dažādi ir arī reliģiskie virzieni, un nav tāda veida, kas apvienotu visas reliģijas. Musulmaņi lūdzas ar skatu uz Meku piecas reizes dienā: rītausmā, pusdienlaikā, pēcpusdienā, saulrietā un pēc tumsas iestāšanās. Būtisks elements islāmā ir gavēnis. Pastāv divu veidu pieejas attiecībā uz badošanos – obligāta un neobligāta badošanās. Kopumā pastāv pieci islāma pīlāri, no kuriem ceturtais ir Alms (zakat). Zakā ir labdarības nodeva, kad tiek veikts īpašs ikgadējs 2,5% daļas ziedojums labdarības mērķiem. Tas palīdz pārkāpt iekšējo skopumu un atsvešinātību no citu problēmām. Piektais islāma pielūgsmes akts ir Hajj jeb svētceļojums uz Meku. Musulmanim šis svētceļojums ir jāveic vismaz vienu reizi dzīves laikā, ja tam ir labvēlīgi ekonomiskie un politiskie apstākļi. Šī svētceļojuma centrālais punkts ir Ka'ba, kuru pirms aptuveni 4000 gadiem pārbūvēja pravietis Ābrahāms.

Ne mazāk aizraujošs ir otra sarunu biedra stāsts par vaišnavu tradīcijām, kuras pārstāv Lauma Bauere jeb Loka Pavani. Vaišnavi ir reliģiskā virziena vaišnavisma pārstāvji, kurā pielūdz Dievu Krišnu. Vārda "krišnaīti" lietojums ir žargona vārds un šīs reliģiskās kustības dalībnieki uzskata to par aizskārumu. Loka Pavanī Devī Dasī ir sievietes svētītais vārds un viņa uzskata, ka viņa ir dvēsele, kura izmanto vārdu Lauma. Loka saskaņā ar savu profesiju ir māksliniece. Loka jau 14 gadus apgūst un praktizē vēdiskās zināšanas. Viņa uzskata, ka šajā pasaulē ir nākusi, lai meklētu ceļu atpakaļ pie Dieva. Šajā ceļa meklējumā dzīvē tiek doti visādi uzdevumi, eksāmeni, mācības. Vārds "hare" attiecas uz Dieva dievišķo sievišķo spēku. "Krišna" nozīmē visu pievilcīgo, un "Rāma" ir visas baudas rezervuārs. Vaišnavi tic, ka mantras skaņas vibrācijai ir tieša ietekme uz dvēseli. Saskaņā ar senās Indijas filozofiju dvēsele garīgi guļ, un mērķis ir to atmodināt. Ieklausāmies un, iespējams, atradīsim kaut ko kopīgu šīm dažādām, bet interesantām reliģijām!

Raksta un raidieraksta epizodes autori: Sabiedrības Integrācijas fonds.