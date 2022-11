Vīriešu un sieviešu pasaule. Stereotipizācija – kā ar to cīnīties?

Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" ietvaros veidotajā raidierakstu cikla epizodē "Stereotipizācija – kā ar to cīnīties?" tiek diskutēts par to, kas ir stereotipi, kādi tie ir attiecībā pret vīriešiem un sievietēm un kā ar tiem cīnīties. Ko nozīmē vīriešu un sieviešu pasaule?

Noklausies!

Diskusijas moderators Haralds Burkovskis kopā ar Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāju Inetu Ielīti un biedrības "Vīriešu Interešu Pārstāvniecība" valdes priekšsēdētāju Mariku Muri-Astahovu palīdz izprast un rast atbildes attiecībā uz dažādiem pastāvošiem stereotipiem.

Vai dzimumu lomas ir konstantas vai mainīgas?

Gadiem iesakņojušies stereotipi un tradicionālais skatījums uz dzimumu lomu sadalījumu, kas tiek attiecināms pret vienu vai pret otru dzimumu, nereti liek šķēršļus uz sapņu piepildījumu. Stereotipi ir plūstoši un mainīgi, taču to nomaiņai ir nepieciešams ilgstošs laiks. Rezultātā izkāpt no vispārpieņemtiem rāmjiem ir visai sarežģīti, it sevišķi ņemot vērā, ka daļa sabiedrības ir samērā konservatīva un vēl joprojām pieturās pie iesakņojušiem uzskatiem, ka vīrietis ir "mednieks", bet sieviete – pavarda sargātāja.

"Manā ieskatā ir iestājies apjukums, tieši šajā dzimumu lomu sadalē un kaut kādās lietās, kā tam būtu jābūt. Sākotnēji, kā daba mūs ir radījusi, sievietei ir viņas loma un vīrietim atkal ir viņa loma," dalās ar viedokli biedrības "Vīriešu Interešu Pārstāvniecība" valdes priekšsēdētāja Marika Mure-Astahova.

Uzdrīksties sapņot!

Lai gan vēl joprojām sievietes vairāk studē veselības aprūpes, sociālās labklājības, sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību programmas, bet vīrieši – dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju programmās, un šāds sadalījums sekojoši turpinās arī darba tirgū, pakāpeniski sāk rasties dažādas iniciatīvas, kas palīdz mainīt šo izglītības un darba sadalījuma struktūru, kuru vērtē pēc dzimuma. Dzimumam nav jābūt aspektam, kas attur cilvēku darīt kaut kādas noteiktas lietas!

"Jebkura meitene var jebkurā profesijā sasniegt jebko, ko vēlas. Un mēs nedrīkstam viņai likt barjeras. Un nedrīkstam teikt: Jūs, meitenes, nu, izvēlaties, nu, tad jūs būsiet medmāsas un sociālās darbinieces, un skolotājas, un jūs zēni – jūs tad būsiet IT speciālisti, inženieri, kosmonauti. Tāpēc, ka tas īstenībā nolemj meitenes un sievietes, kā grupu, nabadzīgākai dzīvei visa mūža garumā un zēnus nolemj – veiksmīgākai," saka Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte.

Lai uzzinātu vairāk, noklausies Sabiedrības un integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" raidierakstu cikla epizodi "Stereotipizācija – kā ar to cīnīties?".

Raksta un raidieraksta epizodes autori: Sabiedrības Integrācijas fonds.