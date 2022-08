Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" ietvaros veidotajā raidierakstu cikla epizodē "Vīrietis uzvalkā – sieviete apakšveļā. Vēl joprojām?" tiek diskutēts par sievietes seksualizāciju medijos. Kāpēc seksualizēta sievietes reprezentācija medijos ir nevēlama, vai ir nepieciešams iejaukties sabiedrības un mediju attiecībās, vai jāļauj pieprasījumam radīt piedāvājumu, varbūt jāskatās pilnīgi no cita rakursa un jāsāk seksualizēt vīrieši, lai izlīdzinātu svara kausus – meklējam atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

No bērnu skaistumkonkursiem līdz "Marvel" filmām – tik plašs ir tēmu loks, ko diskusijas moderators Haralds Burkovskis cenšas aptvert kopā ar Latvijas Universitātes asociēto profesori, vadošo pētnieci un komunikācijas studiju nodaļas vadītāju Maritu Zitmani, Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesori, studiju programmu vadītāju un latviešu literatūrkritiķi Ilvu Skulti, kā arī "Delfi" žurnālu satura redaktori, kurai būtiskie jautājumi ir saistīti ar vienlīdzību, līdztiesību, veselību un aktīvu dzīvesveidu, Ditu Vinovsku.

Noklausies!

Kas ir seksualizācija?

Sievietes seksualizēta attēlošana nav nekas jauns, savukārt izpratne, kas ir seksualizācija un ko tā sevī ietver, mainās laika, kultūras, reliģijas un citu aspektu ietekmē. Rezultātā rodas koncepts, kad mēs uzskatām ķermeni par seksualizētu un kad nē – vienā laikā un telpā šīs izpratnes var būt dažādas.

Pats bīstamākais, ko seksualizācija rada, ir ķermeņa priekšmetiskošana, kā rezultātā notiek ķermeņa pārvaldības atņemšana, un tas paliek kā patēriņa objekts.

"Tas jebkurā gadījumā noliek sievieti tādā ne tik svarīgā un ietekmīgā pozīcijā," saka Ilva Skulte.

Kā sievietes seksualizācija medijos ietekmē sabiedrību?

Nevar vainot cilvēku par to, kāda ir viņa pasaule, jo tā rodas laika un vides ietekmē, no tā, kas ir visapkārt un tiek nodots tālāk. Rezultātā ir daļa sabiedrības, kura uzskata, ka sievietes ķermenim ir jāatbilst noteiktiem standartiem un ka seksualizācija ir to reprodukcija.

"Pirms gadiem 100 atklāta sievietes potīte jau bija ļoti seksuāls žests un ļoti liela uzdrošināšanās. Protams, šodien tas nav nekas," uzsver Marita Zitmane.

"Droši vien, ka jautājums ir par to, kas tad ir skaists?" ar pārdomām dalās Dita Vinovska.

Ar ko no seksualizācijas aspekta sievietei nākas saskarties Latvijas sabiedrībā?

Šobrīd nodarbošanās ar dzimumu līdztiesības jautājumiem akadēmiski vai profesionāli vairs netiek nepārtraukti apšaubīta, taču stereotipi ir ļoti noturīgi, tāpēc komplekts, jauna un vēl sieviete, ir visai traumatisks. Tiek uzskatīts, ka sievietei, paveicot kādu labu darbu vai pasakot gudru frāzi, vismaz tēlaini, ir jākļūst par vīrieti.

Mēs kā sabiedrība augam lēni un maināmies arī lēni. Starp medijiem un publikas pieprasījumu, ko publika vēlas no medijiem, ir tāds lēns attīstības ceļš.

Lai uzzinātu vairāk, noklausies Sabiedrības un integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" raidierakstu cikla epizodi "Vīrietis uzvalkā – sieviete apakšveļā. Vēl joprojām?".

Raksta un raidieraksta epizodes autori: "PR Kvadrāts".