Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu

To atzīst JF absolvents Māris Leja, kurš šobrīd ir Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors. "Studijas ieliek labu pamatu turpmākajam darbam," saka M. Leja.

Labākie nozares speciālisti iedvesmo un aizrauj

LU JF ir senākā tiesību zinātņu studiju realizētāja Latvijā – jau kopš LU dibināšanas. Fakultāte ir pazīstama ar izciliem mācībspēkiem – labākajiem nozares speciālistiem pasniedzēju lomā: tiesību zinātniekiem, sabiedrībā ievērojamiem juristiem. Studenti šeit sastaps Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesnešus, zvērinātus advokātus no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā, dažādu institūciju vadītājus, to grāmatu autorus, no kurām mācās jurisprudenci gan LU JF, gan citās augstskolās.

"Tā ir iespēja studēt praktizējošu, pieredzes bagātu juristu, savas nozares profesionālo un zinātnes līderu vadībā, no kuriem mācīties un gūt iedvesmu turpmākajam dzīves ceļam," papildina JF dekāne, profesore Kristīne Strada-Rozenberga. Savukārt mācībspēki lepojas par iespēju strādāt kolektīvā, ko veido atzītākie Latvijas tiesībzinātnieki, lepojas par kolēģiem, kuriem tiek uzticēta augstākā līmeņa darbi profesijā, piemēram, gandrīz visi Satversmes tiesneši ir arī LU JF mācībspēki, lepojas ar gudriem, atbildīgiem studentiem, kuri nākotnē veidos žilbinošas juridiskās karjeras, turpina profesore.

Kāpēc studēt "juristos", savu redzējumu atklāj absolvents Māris Leja: "Pirmkārt, tie ir pasniedzēji – savas jomas profesionāļi, kas spēj iedvesmot studentus. Fakultātē ir daudz pasniedzēju, kas prot ļoti interesanti un aizraujoši pasniegt savu priekšmetu. Manā skatījumā, tam ir liela nozīme un viens no galvenajiem stimuliem, kas var studējošo ieineteresēt strādāt tālāk, praksē. Otrs iemesls – Universitātei no visām Latvijas augstskolām ir visaugstākie reitingi, arī prestiža ziņā," papildina absolvents.

Studijas šajā fakultātē radīja iedvesmu turpmākam dzīves ceļam, dodot pārliecību, ka šis ir īstais arods, turpina Māris Leja. Viņa izvēlētais studiju virziens – tiesību zinātnes – bijis ļoti nejaušs, arī tālākā virzība krimināltiesību jomā – prokuratūrā – laba apstākļu sagadīšanās. Sākotnēji viņš gājis pavisam citu ceļu: studēja Mūzikas akadēmijā, domājis par svešvalodas vai psihologa studijām. "Redzams, ka interešu loks bija ļoti plašs," smejot piebilst absolvents. 2000. gadā viņš pabeidza bakaura studijas JF, un sāka meklēt jaunu darbu, jo sapratis, ka iepriekšējā darbā bija sevi izsmēlis un apguvis visu, ko varēja iemācīties. Un atkal dzīves nejaušība – nonācis strādāt prokuratūrā, kurā nu ir jau 22 gadus. "Dzīvē viss ir izvērties tā, ka gan studijas, gan darbs ir bijis laimīgas nejaušības. Tomēr savas izvēles, t.sk., studēt "juristos" ne mirkli nenožēloju," saka viņš.

Zināšanas, kas atzītas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī

"JF nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas ir plaši atzīta gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, ko pamato mūsu absolventu sasniegumi jau studiju laikā, piedaloties tiesu izspēlēs, gūstot pieredzi darba tirgū vai darbojoties dažādās studentu pārstāvniecībās, gan arī pēc absolvēšanas, ieņemot prestižus amatus un turpinot veidot veiksmīgu karjeras ceļu tiesību zinātnē," stāsta JF dekāne.

LU Juridiskajā fakultātē (JF) var studēt bakalaura studiju programmu "Tiesību zinātne", divas maģistra studiju programmas – profesionālā maģistra studiju programmu "Tiesību zinātne" un akadēmisko maģistra studiju programmu "Tiesības un organizāciju pārvaldība", kā arī pieejama doktora studiju programma "Tiesību zinātne". Fakultāte bija pirmā Latvijā, kas 2019. gadā ieguva akreditāciju virzienam "Tiesību zinātne" jaunajā akreditācijas posmā uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Turklāt "Prakse.lv" veidotajā Skolu un studiju TOPā sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, JF bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" novērtēta visaugstāk no Tiesību zinātņu studiju programmām.

Jautāts, kādām prasmēm, iemaņām, zināšanām jābūt jurista "bagāžā", lai ne tikai studētu, bet arī veiksmīgi pabeigtu studijas un ar panākumiem veidotu karjeru, absolvents M. Leja atbild: "Ļoti svarīga ir loģiskā domāšana, neatkarīgi no pārējām zināšanām. Noteikti jābūt arī labām svešvalodu zināšanām, un, ja tādu nav – jābūt gatavam tās papildināt. Juristam ir daudz jālasa un daudz nepieciešamās literatūras ir citās valodās. Mūsu tiesību sistēmai tuvākas ir vācu tiesības, un, no personīgā skatījuma raugoties, lielāka nozīme ir vācu valodas zināšanām. Tomēr arī angļu valodas zināšanas noteikti noderēs. Jauniešiem mūsdienās ir labas angļu valodas zināšanas, un tā varētu būt viena no vieglāk pārvaramajām barjerām."

Būtiska studiju procesa daļa ir tiesas procesa izspēles. Jau vairāk nekā 20 gadu ik gadu JF studenti piedalās tiesas procesa izspēļu sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs, un sacensībās ieņem godalgotas vietas. "Piemēram, 2020. gada vasarā fakultātes studentes uzvarēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēles sacensības ("European Human Rights Moot Court Competition"), finālā uzvarot komandu no prestižās Oksfordas universitātes. 2021. gada nogalē JF studentu komanda uzvarēja prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēlē, bet šopavasar fakultātes studentes plūca uzvaras laurus Tiesībsarga tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās. Kopš 2011. gada LU JF Studentu pašpārvalde kopā ar LU JF Krimināltiesību katedru rīko "Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēli krimināltiesībās", kas 2021. gada rudenī ļoti veiksmīgi norisinājās attālinātā formātā," lepojas profesore K. Strada-Rozenberga.