Pacietība un pedantisms – ķīmiķu 'pamatkomponente'

To, ka industrija labprāt uzņem pat pavisam jaunus ĶF studējošos, ar savu piemēru apliecina fakultātes absolvents Juris Hmeļņickis. Viņš studējot izgājis visus karjeras pakāpienus uzņēmumā Grindeks, no ķīmijas analītiķa kļūstot par hromatogrāfijas laboratorijas vadītāju 17 darbiniekiem, par Kvalitātes departamenta direktoru, "stūrējis" meitas uzņēmumu Kalceks, un kopš 2020. gada ir valdes priekšsēdētājs a/s Grindeks – uzņēmumā, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu farmaceitiskās ražošanas flamanis, kura produkcija ir pieejama vairāk nekā 100 valstīs.

Ar spēju pārredzēt visu laukumu

Savu ceļu līdz ķīmijas nozares giganta vadībai Juris Hmeļņickis aizsācis studiju laikā un veicis 20 gados. Tomēr visa iesākums bijis skolas laikā, kad tapis skaidrs, kādu studiju virzienu izvēlēties, un LU bijusi prioritāte. Tolaik klasesbiedri, kā pareģojot turpmāko dzīves ceļu, atmiņu kladē bija ierakstījuši novēlējumu: "Lai tu strādātu Grindeks vai Olainfarm!". Nepagāja ne divi gadi kopš šī ieraksta, kad J. Hmeļņickis 19 gadu vecumā, 2. kursa laikā, sāka strādāt Grindeks gāzu hromotogrāfijas laboratorijā kā praktikants bez samaksas, bet pēc pāris mēnešiem tika pieņemts darbā jau uz pusslodzi ar algu.

Apzinājies, ka studējot nepieciešams strādāt nozarē, jo "meklēt nodarbošanos pēc diploma saņemšanas varētu būt par vēlu, savukārt darba tirgū speciālistam, kam ir ne tikai diploms, bet arī praktiskā darba pieredze, ir pavisam cita vērtība". J. Hmeļņicka karjeras izaugsme visu laiku ir gājusi roku rokā ar studijām un jaunu zinību apguvi. Viņš pabeidzis visu triju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – studijas ĶF. Vai savas jomas pārzināšana, studiju zinības ir nepieciešamas, lai varētu vadīt uzņēmumu, īpaši – farmācijas produktu ražotāju? "Mēdz būt izcili vadītāji bez speciālas izglītības. Mūsdienās, ja esi algots darbinieks, lai tevi pamanītu, ir jābūt labam CV un sevi jāpierāda ar darbiem. Kad biju beidzis bakalaura un maģistra studijas, turpināju studijas doktorantūrā ĶF. Daži apgalvoja, ka neesot iespējams studēt doktorantūrā un strādāt vienlaikus (tolaik biju Grindeks Kvalitātes departamenta direktora vietnieks). Tomēr to darīt pamudināja redzētais, trīs mēnešus stažējoties Vācijā, farmācijas un ķīmijas uzņēmumā Merck," stāsta absolvents. Tur J. Hmeļņickis novērojis: visiem Merck vadošos amatos bijis doktora grāds. Tas mudinājis arī pašam tādu iegūt, jo vēlējies veidot karjeru ķīmijas jomā.

"Ķīmijas zināšanas man ļauj saprast visu farmācijas "laukumu", redzēt "lielo bildi". Es varu būt eksperts, bet necenšos konkurēt ar kolēģiem," piebilst viņš. Lai šo kopainu vēl paplašinātu, J. Hmeļņickis mācījies arī papildus ķīmijas jomai: LU ieguvis maģistra grādu ekonomikā un maģistra grādu kvalitātes vadībā RTU. Tas viss ir bijis ļoti noderīgi, jo, kā uzskata Grindeks vadītājs, "lielas, spilgtas idejas rodas, krustojoties dažādām pieredzēm un zināšanām ne tikai vienā jomā".

Foto: LU Ķīmijas fakultātes dekāns Jāzeps Logins

ĶF dekāns Jāzeps Logins arī apliecina, ka fakultāti beigušajiem paveras plašs darba lauks. "Bieži vien ir vienkāršots priekšstats par to, kur strādā ķīmiķi. Šo izglītību ieguvušo profesionālā darbība ir ļoti plaša: sākot ar zinātniskajām iestādēm (arī šajā jomā projekti var būt ļoti plaši – no jonu enerģijas avotu radīšanas un beidzot ar dzīvības procesu pētniecību dzīvajos organismos), ļoti lielā klāstā laboratoriju, kas monitorē gaisu, ūdeni, augsni, arī darba vidi vai pēta pārtikas produktus, visbeidzot ar ražošanas uzņēmumiem, kur nepieciešams sekot izejvielu un produkcijas kvalitātei, ķīmijas uzņēmumos nodrošinot procesu norisi. Šo uzņēmumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar mūsu lielajiem ražotājiem kā Grindeks, Olainfarm visbeidzot ar maziem uzņēmumiem, piemēram, kosmētikas jomā. Neviens ķīmiķis bez darba vēl nav palicis," saka dekāns. Turklāt Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija ir prognozējusi, ka galvenais nozari ierobežojušais faktors būs cilvēku – speciālistu trūkums. Tāpēc izglītoti jaunieši šajā jomā būs ļoti nepieciešami.