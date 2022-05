Neatņemama svētku "Traķu vasara" daļa ir mutuļojošais Rātsnama tirgus (3.–5. jūnijā), kas pulcē amatniekus no visas Lietuvas. Tie tirgojas un amatus demonstrē Karaīmu ielā."Daļa no viņiem pārdod sertificētus amatniecības izstrādājumus, demonstrē amatu – grebj no koka, gatavo ārstniecības augu tējas, ada, gatavo ādas izstrādājumus u. tml. Tāpēc dabiski ir izveidojies arī pasākuma galvenais mērķis – tautiskā mantojuma produktu realizēšana un tradicionālo amatu demonstrēšana. Svarīgi, lai tiktu pārdoti individuāli ražoti izstrādājumi, pārtikas preces, tautas mūzikas instrumenti un citi etniskā materiālā mantojuma izstrādājumi, kas izgatavoti no tradicionālām izejvielām, izmantojot roku darbu un senas (vai tām atbilstošas jaunas) tehnoloģijas," stāsta Traķu novada kultūras un amatu asociācijas priekšsēdētāja Dominika Semjonove.5. jūnijā zinātkāros viesus un iedzīvotājus gaidīs āķīga un izzinoša orientēšanās spēle "Traķu kods". Tos, kam patīk aktīvi pavadīt laiku, aicinās izzinošs tūrisma velobrauciens "Pa Vītauta ceļu". Iepriekš reģistrējušos no plkst. 11.00 gaidīs mazākumtautību festivāla darbnīcas. No plkst. 14.00 notiks mazākumtautību kolektīvu koncerts "Te mūsu dzimtene, te mūsu mājas", kurā uzstāsies lietuviešu, ebreju, karaīmu, krievu, poļu, tatāru, romu, baltkrievu un citu tautu deju ansambļi.Detalizēta pasākuma programma atrodama šeit