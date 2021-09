Garšas ceļojums 'Stockmann Delikatess' ar Māri Jansonu un 'Kest'

Šefpavārs Māris Jansons pirmo virtuves rūdījumu ieguva leģendārajā restorānā "Vincents" pie Mārtiņa Rītiņa, pēc tam ilgus gadus vadīja gardēžu iemīļoto ekskluzīvo "Bibliotēku Nr. 1". Klājis galdu gan Latvijas prezidentam, gan princim Čārlzam, gan seram Eltonam Džonam. Nu jau kādu laiku Māris Jansons virtuves parādi diriģē savā restorānā "Kest" Cēsīs, savukārt rīdziniekiem jau no septembra "Stockmann Delikatess" piedāvās gatavās maltītes pēc Māra Jansona receptēm.

Kas ir jūsu ideālās garšas koncepts, caur kādu prizmu veidojat ēdienkarti?

Es izvēlos labākos produktus neatkarīgi no to izcelsmes – tas var būt vietējais sparģelis, tā var būt jūras ķemmīte no Islandes savvaļas. Kāpēc manu restorānu sauc "Kest"? Šādā vārdā lībieši viduslaikos dēvēja Gaujas Cēsu pusi. "Kesti" tas nozīmē "viņpus". Tolaik Gauja bija reāli kuģojama upe un viens no ātrākajiem veidiem, kā nokļūt līdz jūrai; arī Cēsu pils arheoloģiskajos izrakumos ir atrastas eksotisku produktu un garšvielu pēdas. Cēsis ir Hanzas pilsēta, mans restorāns ir domāts gan vietējiem, gan ceļotājiem, un tas atspoguļojas arī mūsu ēdienkartē. Garšas, ko piedāvājam, ir klasiskas, bet ar savu "odziņu", inovatīvu pieskārienu.

Kādiem produktiem dodat priekšroku?

Protams, ja ir pieejami labi sezonāli vietējie produkti, izmantoju tos, bet man patīk arī pagatavot franču pērļu vistiņas, jūras vilku no Vidusjūras. Un arī zandartu no Burtnieka ezera. Galvenā ir kvalitāte un atbilstība sezonai. Ja baltos sparģeļus no Bavārijas varam dabūt tikai līdz Jāņiem, tad pēc svētkiem mainīsim ēdienkarti, iekļaujot tajā citus ekskluzīvus sezonas produktus.

Ko piedāvāsiet "Stockmann" klientiem?

Tās būs unikālas "Kest" receptes, ēdieni, kas gatavi pasniegšanai. Kulinārijas nodaļā būs iespējams iegādāties lapu salātus ar kazas sieru un "chorizo", lapu salāti ar Izraēlas kuskusu un sieru, truša gaļas frikadeles karija mērcē, truša gaļu, kas sautēta vīna mērcē ar dārzeņiem. Viss labākajās "Kest" tradīcijās. Viss no izmeklētiem produktiem un ar garšas kvalitāti. Atbilstoši modernajam dzīvesstilam – ātri un ērti pagatavojami.

Kur radāt iedvesmu šādam gatavo maltīšu formātam?

Pandēmijas laikā mēs kā visi citi restorāni ķērāmies pie jaunu iespēju apgūšanas. Tāpat kā visi citi ģimenes cilvēki mājās izjutu, ko nozīmē, ka nav laika trīs reizes dienā pagatavot pilnvērtīgas maltītes. Tāpēc radīju produktu, kas pašam likās ļoti ērts, un klientam mājās atlika vien uzsildīt vai atkausēt Boloņas mērci, aļņa kotletes vai "Tom yum" zupu. Būsim atklāti, jau parasto strogonovu mājās pagatavot prasa gana daudz laika. Tā tapa līnija "kest@home", un pusotra gada laikā mēs esam nodrošinājuši piegādes ne tikai Cēsu iedzīvotājiem, bet arī Rīgā un tās apkaimē, kur nu jau neskaitāmas ģimenes ar nepacietību gaida piektdienas un gardumus no "Kest". Tieši šī pieredze man dod pārliecību, ka arī "Stockmann Delikatess" maltītes pēc manām receptēm papildinās ēdienreizes daudzām ģimenēm.