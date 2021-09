'Stockmann' kvalitātes zīmogs: ilgtspēja un izcils kolektīvs

Septembrī pēc renovācijas darbiem durvis ver 'Stockmann Delikatess', turpinot augstvērtīgas iepirkšanās tradīciju mūsdienīgā kvalitātē. Tiesa, tas nebūtu iespējams bez uzticamiem un profesionāliem darbiniekiem, kuri ir "Stockmann" lielākā vērtība un lepnums.

""Stockmann" darbojas jau 160 gadu, un mūsu kvalitātes latiņa balstās nepārtrauktībā un pārmantojamībā. "Stockmann" vēsture Rīgā gadu ziņā nav gara – drīz svinēsim 20. jubileju –, taču arī šeit vienmēr svarīga ir bijusi pastāvība un ilgtspēja. Mūsu vērtība un lepnums ir mūsu darbinieki, no kuriem daudzi šeit strādā no pirmās dienas, kad "Stockmann" vēra savas durvis. Arī es esmu starp viņiem, un man ir tā izcilā iespēja pieredzēt, kā "Stockmann" dažu gadu laikā kļūst par vienu no tirdzniecības līderiem Rīgā ar augstas kvalitātes zīmogu," stāsta Dace Goldmane, "Stockmann Rīga" direktore.

"Joprojām starp "Stockmann" pārdevējām var satikt kundzes, kuras savulaik strādājušas leģendārajā "Saktā" un pēc tās slēgšanas ar savām zināšanām dalās mūsu mājas preču nodaļā. Ir darbinieki, kuri "Stockmann" redz kā starta pozīciju turpmākajiem karjeras sasniegumiem, un mēs ar prieku atbalstam viņu izaugsmi. No sirds varu teikt, ka mūsu izcilie "Stockmann" ir kā ģimene, kas aug un mainās līdz ar laikmeta pārvērtībām. Šovasar būtiskas izmaiņas pēc rekonstrukcijas ir piedzīvojusi mūsu "Stockmann Delikatess" nodaļa. Mainoties laikam līdzi, maināmies arī mēs, un mūsu veikala darbinieki ar prieku palīdzēs jums orientēties renovētajās telpās, izvēlēties jaunās delikateses un izmantot veikala sniegtās iespējas," rezumē Goldmane.