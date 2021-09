Telpa ēdienam un telpa baudīšanai - Stockmann Delikatess

Stockmann Delikatess piedzīvo pārvērtības, lai jau septembrī sagaidītu pircējus jaunā veidolā. Jauno telpas koncepciju izveidojuši arhitekti Liene Griezīte un Roberts Valdmanis. Paši saka – te sastapsies mūsdienu modernisms ar dekoratīvo funkcionālismu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jūs abi esat strādājuši pie dažādiem Latvijas publiskajā telpā labi redzamiem objektiem un guvuši nopietnu profesionālo pieredzi gan ar renovētām ēkām, gan jaunceltnēm. Jūsu kopdarbs pie noliktavas ēkas Vecrīgā rezultējies ar Latvijas Arhitektūras gada balvu. Atsevišķi esat strādājuši pie dažādām komerctelpām – starp redzamākajām var minēt Aldara muzeju Sarkandaugavā, pie kura strādāja Liene, un viesnīcu Pullmann Riga, kas ir Roberta projekts. Ar kādām sajūtām sākāt darbu pie Stockmann Delikatess telpas pārveidošanas?

Liene Griezīte: Labi apzinoties, ka darba objekts ir komercarhitektūra, mums viens no pirmajiem loģiskajiem soļiem bija iepazīt pasūtītāju un viņa mērķus, un te mūs gaidīja vairāki pārsteigumi. Jau uzreiz šķita simpātiski, ka Stockmann izvēlas lokālo partneri, ne skandināvu arhitektus. Izrādījās, ka lokālā te ir daudz vairāk, nekā bija šķitis iepriekš. Ka viss kolektīvs ir kā liela ģimene. Ka plauktos atrodami īpaši Latvijas produkti, ko citur neatrast, Latvijas maize, Latvijas sieri... Augstu novērtējām skandināvisko biznesa kultūru un saskarsmi.

Roberts Valdmanis: Viens no izaicinājumiem bija apzināt un saprast tirdzniecības telpu, kā organizēt cilvēku plūsmu, lai klientiem iepirkšanās būtu loģiska un komfortabla. Nācās iedziļināties telpas specifiskajās niansēs. Viens no uzdevumiem bija izslēgt jebkādu diskomfortu iepirkšanās laikā, jo Stockmann Delikatess mērķis ir, lai pircējs te labi justos. Tās ir rūpes par saviem klientiem, pret ko izturējāmies ar dziļu pietāti.

Kā jūs paši raksturotu jaunās Stockmann Delikatess telpas dizainu un raksturu?

Liene Griezīte: Lielā mērā par iedvesmas avotu kalpoja vieta. Stockmann universālveikals atrodas vēsturiskā vidē, vietā starp dzelzceļa staciju un tirgu. Te vienmēr bijusi cilvēku plūsma. Pati vieta pieprasa ilglaicīgu pieeju, ko arī centāmies attīstīt, radot kopējo noskaņu, taču neatsakoties no funkcionalitātes. Savā ziņā mūsu koncepts ir grafisks, nepārejošs, paredzēts ilgākam laikam, ne tikai šim mirklim. Stockmann Delikatess dizains noteikti nav vienas dienas modes kaprīze.

Roberts Valdmanis: No vienas puses mēs varam runāt par funkcionalitāti, taču ar dekoratīvisma elementiem. Mēs izvairījāmies no tīra minimālisma un atturīga funkcionālā dizaina, drīzāk stilistiski to varētu raksturot kā lakonisku mūsdienu modernismu. Man pašai ļoti patīk apzīmējums "dzīvojamās istabas pieskāriens" (living room touch), kas norāda – šajā gadījumā ir runa tieši par dzīvesstilu.

Minējāt, ka iedvesmu esat guvuši no unikālās atrašanās vietas un tās vēstures. Cik lielā mērā dzelzceļa stacijas estētika parādīsies interjerā?

Roberts Valdmanis: Te mēs noteikti nerunājam par kādiem konkrētiem objektiem vai elementiem, tā vairāk ir sajūta, ka viss šeit izveidotais ir ilglaicīgs. Mēs veidojām dizainu, kas aktualitāti nezaudēs vēl gadus piecpadsmit. Piemēram, daudz tiek izmantotas tā dēvētās "metro flīzes" atturīgos toņos. Stockmann Delikatess specifika ir ļoti apjomīgs informācijas daudzums, ko jāuztver ikvienam apmeklētājam – viss ir krāsains, katrai precei savs iepakojuma dizains. Attiecīgi telpai izvēlējāmies monohronu pieeju.

Liene Griezīte: Šī nav tā reize, kad arhitektūra būtu centrā. Mūsu mērķis bija saplānot un pārplānot telpu tā, lai tā būtu ērti lietojama. Salikt preču grupas, lai atvieglotu cilvēkiem iepirkšanos. Katram plauktam ir sava vieta. Stockmann Delikatess būs telpa ēdienam un arī telpa baudīšanai, jo atrasta vieta būs arī kafejnīcai.