Desmit attēlos par to, kā Latvijas labklājības rādītāji izskatās uz kaimiņvalstu, Eiropas Savienības valstu, bijušo padomju republiku un pasaules fona, kā arī nedaudz par to, kas notiek Latvijas reģionos.

Apakšgala izmisīgā cīņa

Šajā tabulā fiksētas piecas ES trūcīgākās valstis no 2004. līdz 2020. gadam. Tikai vienu reizi Latvija ir bijusi nabadzīgākā ES dalībvalsts – 2004. jeb iestāšanās gadā. Pēc tam uz brīdi mums izdevās apdzīt poļus, bet, kad mūsu "trekno gadu" burbulis plīsa, ES valstu rindas jau bija papildinājušas Rumānija un Bulgārija, tāpēc mums izdevās izšmaukt no kaunpilnās pēdējās vietas. No pastarīšu piecinieka, kā redzams, Latvijai izmukt nekad nav izdevies, jo pat tagad, kad slovāki un grieķi noslīdējuši zem mums, rumāņi toties aizsteigušies garām.

Rīga – "ūdensgalvas pilsēta"? Bet kā tad ar Bratislavu!

Nē! Vispārpieņemtais priekšstats, ka Latvijā ir kritiskākā situācija ar nevienlīdzību starp galvaspilsētas un valsts vidējo labklājības līmeni, ir kļūdains. Te redzamas atšķirības procentu izteiksmē starp galvaspilsētas un valsts vidējo rādītāju 2010. un 2018. gadā. Deviņās valstīs ir vēl trakāk. Tiesa, kā redzams, pārsvarā nevienlīdzība tiek samazināta, kamēr Latvijai un vēl dažām valstīm, tai skaitā Francijai, tā pieaugusi. Ievērojiet, ka vienīgā valsts, kur galvaspilsētā dzīvo trūcīgāk nekā vidēji valstī, ir Vācija.