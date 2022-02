31 gada vecumā miris kulta seriāla 'The Walking Dead' aktieris Mozus Mouzlijs 

Miris 31 gadu vecais aktieris Mozus Džejs Mouzlijs, kuru pasaule iepazina kā mājdzīvnieka zombiju seriālā "Staigājošie miroņi" ("The Walking Dead"). Viņš piedalījies arī "HBO" seriālā "Watchmen" un 2013. gada filmā "Bada spēles: Spēle ar uguni" ("The Hunger Games: Catching Fire"), ziņo "The Guardian".

Vēsti par aktiera nāvi 31. janvārī apstiprinājusi viņa menedžere Tabata Minčeva.

"Visi mīlēja Mozu. Viņš mīlēja savus fanus tikpat ļoti kā ģimeni un draugus," viņa sacīja.

Aktieri un filmas "The Walking Dead" veidotāji pauduši sēras par 31 gada vecumā mirušo aktieri. Oficiālajā "Walking Dead" "Twitter" kontā tika ierakstīts: "Mūsu domas un lūgšanas ir kopā ar mūsu "TWDFamily" locekli Mozu Džeju Mouzliju."

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Aktieris Džeremijs Palko mirušo aktieri raksturoja kā "absolūti laipnu un brīnišķīgu cilvēku". Savukārt kulta seriāla zvaigzne Edija Millere sacīja, uzzinot par šīs gaišās, laipnās dvēseles aiziešanu, viņas sirds esot salūzusi.

Mouzlijs ir dzimis Dienvidkarolīnā, un kopā ar ģimeni dzīvoja Džordžijā, kur studēja jurisprudenci. Vīrietis savulaik atklāja, ka nebija plānojis kļūt par aktieri, taču kādu dienu pēc lekcijām viņu uzrunāja un jautāja, vai viņš vēlētos piedalīties filmā.

Viņš arī publicējis grāmatu ar iedvesmojošiem citātiem un frāzēm.

Talantu aģentūra "Avery Sisters Entertainment" savā paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook" sacīja: "Mozus bija fenomenāls aktieris, kurš ir piedalījies tādās filmās kā "The Walking Dead", "Queen of the South" un "American Soul", bet DAUDZ vairāk par to viņš bija APBRĪNOJAMS cilvēks!"

"Tiem, kas viņu pazina, viņš bija laipnākais, mīļākais, dāsnākais cilvēks, kādu jūs jebkad satiksiet. Mums tevis ļoti pietrūks!"

"TMZ" ziņoja, ka aktiera ģimene pagājušajā nedēļā ziņojusi par Mouzlija pazušanu. Policija izmeklē vīrieša nāves apstākļus.