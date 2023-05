58 gadu vecumā miris filmu 'Tors' un 'Zvaigžņu kari' aktieris Rejs Stīvensons 

Itālijā 58 gadu vecumā miris īru aktieris Rejs Stīvensons, kurš filmējies tādās filmās kā "Soģis: Kara zona" ("Punisher: War Zone"), "Karalis Arturs" ("King Arthur"), pirmajās trīs "Tors" ("Thor") filmās, seriālā "Divergent" un pavisam nesen arī "Oskara" godalgotajā drāmā "RRR".

Stīvensona publicists apstiprināja viņa nāvi, bet šobrīd nav pieejama papildu informācija par nāves iemeslu. Par Stīvensona nāvi tika paziņots četras dienas pirms viņa 59. dzimšanas dienas.

Itālijas laikraksts "La Repubblica" atklāj, ka nāves cēlonis nav zināms, taču ziņo, ka viņš tika hospitalizēts filmēšanas laikā Iskijas salā Itālijā. Tur aktieris strādāja pie asa sižeta filmas "Cassino in Ischia".

Stīvensons dzimis Ziemeļīrijā 1964. gada 25. maijā, astoņu gadu vecumā pārcēlies uz Angliju. Savu aktiera karjeru viņš uzsāka deviņdesmitajos gados, piedaloties televīzijas seriālos, sākot ar 2000. gadu sāka filmēties asa sižeta lomās Holivudā. Viņa pirmā nozīmīgā loma filmā bija 2004. gada piedzīvojumu filmā "Karalis Arturs", kurā viņš atveidoja Dagonetu, vienu no Apaļā galda bruņiniekiem. Filmā viņa varonis upurē sevi kaujā, lai palīdzētu Arturam.

Nesen Stīvensons parādījās "Oskaram" nominētajā grāvējā "RRR" ļaunā gubernatora Skota Bakstona lomā. Viņš būs redzams arī šīs vasaras "Disney+" "Zvaigžņu karu" seriālā "Ahsoka". Iepriekš viņš ierunāja balsi Gara Saksona tēlam "Zvaigžņu kari: Dumpinieki" ("Star Wars Rebels") un "Zvaigžņu kari: Klonu kari" ("Star Wars: The Clone Wars").

Stīvensona kolēģi sociālajos tīklos izsaka cieņu mirušajam aktierim.

Angļu aktieris Džeimss Purefojs, kurš kopā ar Stīvensonu piedalījās seriālā "Rome", raksturo viņu kā "izcilu, drosmīgu, "larger than life" – šī persona piesaista lielu uzmanību, jo ir aizraujošāka vai interesantāka nekā lielākā daļa cilvēku, kurš izpildīja katru lomu ar visu iespējamo atdevi."

So sad to hear the news that Ray Stevenson, our Pullo in Rome, has passed away. A brilliant, gutsy, larger-than-life actor who filled every part he played right up to the brim. My thoughts are with his family, his lovely wife Betta and their beautiful kids. What a loss. — James Purefoy 🇺🇦 (@JamesPurefoy) May 22, 2023

Savukārt aktieris Skots Adkinss, kurš filmā "Accident Man" spēlēja līdzās Stīvensonam, atklāj, ka ir skumji un ka viņu "šokēja un apbēdināja traģiskās ziņas", piebilstot: "Man tevis pietrūks, Lielais Rej!"

What shocking news for all of us on the team! 💔 Rest in peace, Ray Stevenson. You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/YRlB6iYLFi — RRR Movie (@RRRMovie) May 22, 2023

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Damn. So sorry to hear about the passing, far too young, of Ray Stevenson. I only knew him a little from shooting post-credits of Thor 2 & a couple interactions at events, but we had some good laughs & he was a joy to work with. His friends & family are in my heart today. ♥️ — James Gunn (@JamesGunn) May 22, 2023