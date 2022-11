Aktrise Kristena Stjuarte debitēs pilnmetrāžas filmu režijā 

Aktrise Kristena Stjuarte režisēs Skota Frī adaptāciju filmai "Ūdens hronoloģija" ("The Chronology of Water") ar Imogenu Pootsu galvenajā lomā, raksta "Deadline". Pēc Stjuartes veiksmīgās debijas īsfilmu pasaulē kopā ar Frī, abi nolēmuši turpināt sadarbību, bet nu jau pie pilnmetrāžas filmas. Darbs būs Lidijas Juknavičas memuāru ekranizācija, ko Stjuarte ar scenārija autoru Endiju Mingo adaptēs ekrānam.

Juknavičas memuārs ir 2012. gada nominācijas "Lasītāju izvēle" Oregonas grāmatu apbalvošanā ("Oregon Book Awards") uzvarētājs un "PEN Center USA Creative Nonfiction Award" finālists. Viņas darbs ir lirisks ceļojums cauri dzīvei, kuru izglābusi māksla. Tas stāsta par jaunu sievieti, kas atrod savu balsi ar rakstniecības un peldēšanas palīdzību un kļūst par lielisku skolotāju, māti un rakstnieci. Tas arīdzan ir stāsts par izdzīvošanu, kurā galvenā varone caur atklātu seksualitāti sasniedz pilngadību.

"Lidijas memuāri radikāli godina ķermenisko pieredzi," saka Stjuarte. "Šo pieredzi radīt sajūtamu man šķiet vitāli, tāpēc tai obligāti jābūt filmai. Šo projektu jau veidojam piecus gadus kopā ar Skotu Frī, ar kuru man ir milzīgs gods un privilēģija sastrādāties un būt viņa draugam. Imogena Pootsa šo smago lomu iznesīs uz saviem pleciem. Viņa to var, un es esmu priecīga, ka viņa piedalās šajā projektā."

"Esam priecīgi atkal sastrādāties ar Kristenu, nu jau režisores lomā. Nešaubāmies, ka augstā līmeņa stila režija, ko viņa demonstrēja iepriekš savās īsfilmās, arī Lidijas Juknavičas memuāram sniegs to pašu bezbailīgo emocionalitāti un unikalitāti. Turklāt Imogena ir kā radīta šai lomai, kas šo visu padara tik tiešām patīkami satraucošu, un viņu abu talantu apvienošana radīs ko neatkārtojamu skatītājiem," saka Frī.

Stjuarte sadarbību ar Frī uzsāka 2017. gadā pie īsfilmas "Nāc peldēt" ("Come Swim"), kuru viņa sarakstīja, režisēja un atrādija gan Kannu filmu festivālā, gan Sandesas filmu festivālā. Pirms tam abiem bijusi sadarbība arī viņa ar viņu bija sadarbojusies Džeika Skota indī drāmā "Laipni lūgti pie Railijiem" ("Welcome to the Rileys") un "A24's Equals", ko režisēja Dreiks Doreums.

Stjuarte 2021. gadā tika nominēta "Oskara" balvai kā labākā aktrisei par princeses Diānas lomu filmā "Spensera" ("Spencer"), par, kuru viņa saņēmusi daudz atzinības, tostarp "Critics Choice Award". Nesenākie Stjuartes darbi ir "Nākotnes noziegumi" ("Crimes of the Future") kopā ar Vigo Mortensenu, kā arī nesen beidzās filmēšana zinātniskās fantastikas filmai "Love Lies Bleeding".