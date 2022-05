Ar Džeisona Momoa palīdzību Ambera Hērda saglabājusi lomu filmā 'Aquaman 2' 

Amberas Hērdas lomai filmā "Akvamens" vajadzēja kļūt par viņas "izlaušanās" lomu, taču tā vietā aktrises karjera piedzīvoja lejupslīdi, kā rezultātā viņa negūs aptuveni 50 miljonus dolāru no potenciālajiem ienākumiem, vēsta "NY Post".

Izklaides industrijas konsultante Ketrina Arnolda (viņa ir viena no trim lieciniekiem, kurus pirmdien uzaicināja Hērda komanda) sacīja, ka 36 gadus vecā Hērda tika paturēta gaidāmajā supervaroņa filmas turpinājumā, daļēji pateicoties viņas līdzzvaigznei Džeisonam Momoa.

"2018. gada grāvēja iznākšanai vajadzēja būt Hērdas mirklim: "Zvaigzne ir dzimusi", sacīja Ketrina Arnolda. Taču Hērdas solis līdz zvaigznes statusam tika izjaukts pēc tam, kad viņas bijušais vīrs Džonijs Deps un viņa advokāts Ādams Valdmens viņu, iespējams, apmelojuši, nosaucot viņas apsūdzības par ļaunprātīgu izmantošanu.

"Tas bija tas brīdis, kad viņa ne tikai bija laba aktrise, bet arī kļuva slavena visā pasaulē, jo bija piedalījusies visveiksmīgākajā filmā," sacīja Arnolda. Tas, kas notika tālāk, vairāk atgādināja lidmašīnas nosēšanos (avārijas gadījumā), sacīja konsultante.

Proti, Hērda negūs no 45 līdz 50 miljoniem dolāru potenciālos ienākumus pēc 2020. gada paziņojumiem, ka viņa ir safabricējusi apsūdzības par vardarbību ģimenē, apgalvoja Arnolda. "Ja Džonijs Deps un viņa komanda nebūtu izteikuši šādus apgalvojumus, Hērdas karjera tagad varētu atspoguļoties "Wonder Woman" Galas Gadotas vietā un "Bonda" meitenes Anas de Armasas vietā," viņa piebilda. Aktrise, visticamāk, būtu saņēmusi četrus citus apstiprināšanas darījumus astoņu miljonu dolāru vērtībā, 20 miljonus dolāru no dažādiem filmu projektiem un miljonus no TV projektiem.

Tagad "katru reizi, kad viņa parādās jebkur, sociālo mediju negatīvisms atkal atsākas," sacīja Arnolda, kuru kā liecinieku izsauca Hērda juridiskā komanda. Tāpat ievērojamā aktrise tika izslēgta no galvenajiem preses pasākumiem un "Aquaman" reklāmas materiāliem, kā arī "L’Oreal" pārtrauca sadarbību ar viņu.

Kā izrādās, vienīgais iemesls, kāpēc viņa netika pilnībā izslēgta no grāvēja, kura pirmizrāde notiks 2023. gadā, bija tas, ka līdzzvaigzne Džeisons Momoa un filmas režisors Džeimss Vans bija "nelokāmi", ka viņa saglabās lomu un personīgi iestājās par viņu.

Momoa nav publiski komentējis Hērdas lomu turpinājumā vai viņa iespējamo iesaistīšanos viņas minētās lomas nodrošināšanā.