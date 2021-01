Ar jaunu filmu uz ekrāniem atgriezīsies 'Spiegu bērni' 

Pasaule jau sen to bija pelnījusi – 10 gadus pēc pēdējās filmas iznākšanas tapis zināms, ka mums atkal būs iespēja satikties ar leģendāro spiegu ģimenīti no slavenās "Spiegu bērnu" ("Spy Kids") franšīzes! Jaunā filmas veidošana atkal uzticēta tās "tēvam" Robertam Rodrigesam, raksta ārzemju mediji.

Pirmā "Spiegu bērnu" filma ar Antonio Banderasu, Karlu Gudžīno, Aleksu Vegu un Derilu Sabaru pie skatītājiem nonāca 2001. gadā. Tās uzmanības centrā ir Kortesu ģimenīte, īpaši – bērni Karmena un Džunijs, kuru dzīves apmet kūleni brīdī, kad uzzina – viņi ir starptautiski atzītu spiegu bērnu. Lai glābtu savus briesmās nonākušos vecākus, bērniem jāņem groži savās rokās un ar visām četrām jāmetas iekšā spiegu pasaulē.

Milzīgie panākumi bruģēja ceļu vēl diviem turpinājumiem – "The Island of Lost Dreams" un "Game Over", savukārt 2011. gada kinolente "All the Time in the World" no iepriekšējām aizņēmusies tikai spiegu vidi, tajā pārsvarā ieaicinot jaunus varoņus. Kopējie franšīzes ieņēmumi pārsniedz 550 miljonus ASV dolāru, norāda "Hollywood Reporter".

Viena no franšīzes panākumu atslēgām noteikti ir Rodrigess, kurš ilgu laiku daudziem asociējās tikai un vienīgi ar asa sižeta trilleriem ("Desperado", "From Dusk Till Dawn"). Jāteic gan, ka laika gaitā viņš izkopis arī savu vārdu kā ģimenēm piemērotu filmu režisors, veidojot tādas kinolentes kā "The Adventures Sharkboy and Lavagirl in 3D", kā arī nupat iznākušo "We Can Be Heroes", kas skatāma straumēšanas platformā "Netflix". Tuvākais Rodrigesa veikums, ko varēsim novērtēt, būs trilleris "Hypnotic" ar Benu Afleku galvenajā lomā.

Par jauno "Spiegu bērnu" kinolenti zināms vien tas, ka tā fokusēsies ap multikulturālu ģimeni un tās piedzīvojumiem, raksta "Deadline".

Tiesības uz "Spiegu bērnu" franšīzi pieder "Spyglass". Jaunās filmas veidošanā galvenie uzraudzītāji būs "Skydance", kamēr "Spyglass" pārstāvji piedalīsies producēšanā.