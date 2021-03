Ar mīļu vēstījumu Mailija Sairusa atzīmē 'Hanna Montana' 15. dzimšanas dienu 

"Pati labākā dāvana, kādu meitene var prasīt" – šādus vārdus dziedātāja Mailija Sairusa veltījusi seriālam "Hanna Montana", kas padarīja viņu par absolūtu zvaigzni. Pirmizrādi tas piedzīvoja 2006. gada martā, kad Sairusa vēl bija tikai tīņu gados.

Pārdomas slavenā hita "Wrecking Ball" dziedātāja publicējusi savā "Twitter" kontā. Vēstule varonei, kuru Sairusa atveidoja četru sezonu garumā, sastāvēja no divām lapām, un tajā viņa atceras dažādus neaizmirstamus šī dzīves posma notikumus. Sairusa atminējusies, kā uzņemšanas laikā Zemes klēpī guldījusi savu vectēvu, kā arī vēlreiz izteikusi pateicību savai varonei par milzīgo atspērienu viņas dzīvē. "Tu biji kā raķete, kas aizšāva mani uz Mēness, un nekad neatveda atpakaļ," rakstījusi dziedātāja.

"Mīļā Hanna Montana. Es tevi mīlu arī pēc 15 gadiem," ieraksta sākumā atklājusi Sairusa.

Dear @HannahMontana, I still love you 15 years later. #HMForever pic.twitter.com/TBqZd5aOKh