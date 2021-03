'Avatars' atkārtoti kļūst par visu laiku ienesīgāko filmu 

Džeimsa Kamerona grāvējs "Avatars" aizvadītās nedēļas nogalē pasteidzies garām savam sāncensim – 2019. gada "Marvel" zinātniskās fantastikas piedzīvojumam "Atriebēji: Noslēgums", atgriežoties visu laiku pelnošākās filmas godā, raksta ārzemju mediji. Šo sasniegumu "Avataram" palīdzēja sasniegt atgriešanās kinoteātros Ķīnā.

Un atgriešanās bija patiesi veiksmīga. Kā vēsta "Disney", filma nopelnīja vairāk nekā astoņus miljonus ASV dolāru vienā pēcpusdienā, kopējiem ieņēmumiem sasniedzot 2,8 miljardus. "Marvel" studijas "Atriebējiem" šobrīd jāsamierinās ar 2.797 miljardiem, informē "The Hollywood Reporter".

Kā tas pienākas, savus virtuālos sveicienus par pasaulē ienesīgākās filmas troņa atgūšanu Kameronam un visai "Avatara" komandai nosūtījusi arī "Marvel" studija. Atsaucoties uz "Atriebēji: Noslēgums", savā īsajā ierakstiņā viņi piebilduši: "Mēs jūs mīlam 3000". Sveicieniem pievienojās arī filmas režisori Džo un Entonijs Ruso.



Savukārt "Avatara" komanda publiski izteikusi milzīgu pateicību kinoteātru apmeklētājiem Ķīnā, kas ļāvuši šo ievērojamo panākumu sasniegt.

Irayo to our fans in China for coming out to see Avatar on the big screen this weekend! This crown belongs to Na'vi Nation - it couldn't have happened without you. @jonlandau @JimCameron pic.twitter.com/6PWgrV1geg