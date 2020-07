'Bēgšana no Pretorijas' – Daniels Redklifs 'atdod sevi visu' politieslodzītā lomā 

Kinoteātros skatāms režisora Frensisa Annana trilleris "Bēgšana no Pretorijas" ("Escape from Petoria"), kurā galveno lomu atveido Daniels Redklifs. Tas ir patiesos notikumos balstīts stāsts par diviem politieslodzītajiem, kuri 1979. gadā izbēga no viena no bargākajiem cietumiem pasaulē – Pretorijas centrālcietuma Dienvidāfrikā.

Filmas sižeta pamatā ir 2003. gadā izdota grāmata "Inside Out: Escape from Pretoria Prison", kuras autors ir viens no izbēgušajiem – Tims Dženkinss. 1979. gadā pretaparteīda aktīvisti Tims Dženkinss, Stīvens Lī un Alekss Mumbariss izbēga, liekot lietā koka atslēgu kolekciju un vienu kaltu.

71 gadu vecais Dženkinss, kurš pats personīgi piedalījās filmas veidošanā, kā arī nofilmējās epizodiskā lomā, sākotnēji, uzzinot, ka viņa stāsts tiks atveidots pilnmetrāžas filmā ar Danielu Redklifu galvenajā lomā, bijis pārsteigts.

"Mums bija "Skype" sarunas, jo viņš gribēja uzzināt par tēlu un apgūt akcentu," medijam "Metro" atklāj Dženkinss. "Pēc tam es devos uz Austrāliju, kur notika filmēšana, un mēs bieži mēdzām sēdēt kopā, un viņš man vaicāja par konkrētām ainām, gribēja zināt, kas tajā brīdī notika manā galvā. Mēs strādājām plecu pie pleca, viņš gribēja zināt, uz ko likt uzsvaru. Viņš bija ļoti ieinteresēts precīzi atveidot noskaņu un, pieļauju, arī mani."

Vaicāts, vai sevis vērošana uz ekrāna cita atveidojumā radījusi kādas īpašas sajūtas, Dženkinss atbild drīzāk noliedzoši: "Man tas ir kā skatīties kino. Tas ir aizraujoši, taču es zinu iznākumu. Es ne par ko nebrīnījos."

Lai arī filmā atainotie notikumi ir īsināti, tās scenārijs ieturēts maksimāli tuvu grāmatas stāstam, neko neizpušķojot. "Pēdējā aina ir tik precīza, cik vien tas ir iespējams," atklāj Dženkinss, komentējot bēgšanas fināla posmu, kurā viņi nespēj atvērt pēdējās durvis. "Ticiet vai nē, bet filmā redzamais kalts ir tieši tas pats, ko mēs izmantojām toreiz."

Kad Redklifs parakstījis līgumu, viņš nav spējis noticēt, ka šis stāsts līdz šim nav izstāstīts filmā: "Parasti filmas par bēgšanu no cietuma ir par cilvēkiem, kuri pastrādājuši ko noziedzīgu. Šajā gadījumā cilvēki bija ielikti cietumā par to, ka atradās vēstures notikumu pareizajā pusē un ieņēma konkrētu morālu pozīciju."

Viņš arīdzan atklāj, ka Dženkinsa klātbūtne filmēšanas laukumā radījusi papildu spiedienu: "Tas ir biedējoši, bet tajā pašā laikā arī ļoti noderīgi. Tie bija cilvēki, kuri daudz ziedoja un bija gatavi riskēt savu principu vārdā. Stāstot šādus stāstus, tev ir konkrēts uzdevums. Tie iededz tevī uguni, lai tu ik dienu atdotu sevi visu."

Kopā ar Danielu Redklifu filmā piedalās arī angļu aktieris Īans Hārts (profesora Drebeļa atveidotājs Harija Potera filmās) un austrāliešu aktieris Daniels Vēbers.