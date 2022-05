Benedikts Kamberbačs paņems nelielu pārtraukumu no aktiermākslas 

Šķiet, ka, lai tiktu galā ar tā dažādajiem multivisuma variantiem, bija vajadzīgas milzīgas pūles, kas šobrīd prasa tikai un vienīgi atpūtu. Lūk, Benedikts Kamberbačs ir paziņojis, ka atpūtīsies no aktiermākslas pēc filmas "Doktors Streindžs neprāta multivisumā" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness").

Intervijā ar "IGN" savas jaunās filmas pirmizrādē Doktora Streindža zvaigzne skaidroja, cik aizņemts viņš ir starp aktiermākslu, vecāku darbu un daudz ko citu, sakot: "Šis darbs ieņem ļoti lielu lomu arī reālajā dzīvē," viņš teica. Aktieris nenoliedza, ka viņa dzīve ir ļoti aizņemta, proti, viņš ir ne tikai aktieris, bet arī trīs bērnu tēvs.

Jautāts, kāds viņš vēlētos būt, viņš atbildēja: "Laikam tāds, kas ir mazāk aizņemts, varbūt... Iespējams, šis variants notiks pavisam drīz, un tas ir jauki – paņemt nelielu pārtraukumu."

Tātad – Benedikts Kamberbačs atzīstas, ka viņa plānos ir uz laiku apturēt aktiera karjeru. Nav skaidrs, kad tas notiks un uz cik ilgu laiku. Taču ir ļoti labi saprotams, ka pēc piedalīšanās divās "MCU" filmās ir nepieciešams pārtraukums, papildus tam, ka viņš ir bijis pagājušās balvu sezonas galvenais varonis, pateicoties lomai filmā "The Power of the Dog".

Patiesībā Benedikts Kamberbačs nav pirmā "Marvel" zvaigzne, kas pēdējās dienās paziņojis par īslaicīgu aiziešanu no aktiermākslas. Pagājušajā nedēļā mēs arī uzzinājām, ka Endrjū Gārfīlds, kurš tikko atgriezās no filmēšanās filmā "Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav", vēlas atrauties no kamerām, lai no jauna atklātu savu personību. Par to vairāk lasi šeit!

Kamberbača vārdi var likt daudziem faniem apšaubīt "MCU" virzību uz priekšu, salīdzinot ar "Marvel Studios" prezidenta Kevina Feiga nesenajiem paziņojumiem. Februāra ceremonijā, kurā tika atzīta Kamberbača pievienošanās Holivudas slavas alejā, Feigs sacīja: "Benedikts ir pārvērtis šo varoni par ikonu... Tas ir bijis diezgan garš ceļojums – es atceros mūsu pirmo tikšanos, kad mēs gribējām viņam parādīt šo lielisko varoni, un pirms mēs to paspējām, viņš teica: "Tātad, pastāstiet man par Doktoru Streindžu."