Bens Afleks priecājas par sadarbību ar Dženiferu Lopesu jaunajā biogrāfiskajā filmā 

Bens Afleks un Mets Deimons vienkārši mīl sadarboties. Ko tas mums nozīmē? Viņi neplāno tuvākajā laikā pārtraukt sadarbību. Godalgotā režisora Bena Afleka filma "Air. Milzu lēciens" ar Deimonu galvenajā lomā pavisam nesen pirmizrādi piedzīvoja kinoteātrī "SXSW". Bet nu abi Bostonā dzimušie aktieri ir paziņojuši par nākamo projektu – filmu, kurā galvenajā lomā būs Dženifera Lopesa. Šķiet, ka, apprecot Lopesu, Afleks ieguva ne tikai sievu, bet arī aktrisi savām filmām!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Afleka un Meta Deimona nesen dibinātā filmu producēšanas kompānija "Artists Equity" pašlaik pielāgo bijušā Arizonas štata cīkstoņa Entonija Roblesa (kurš piedzima bez labās kājas) iedvesmojošo stāstu filmai.

Nesenā intervijā "CBS Saturday Morning" Aflekam un Deimonam tika vaicāts, kas spēlēs galveno lomu šajā filmā. "Es zinu, uz ko jūs tēmējat. Bet es jums pateikšu, kas ir galvenās lomas atveidotājs," atbildēja Afleks. "Mēs vienmēr pieņemam darbā pašus labākos izpildītājus. Un šajā gadījumā es varu teikt, ka katrs aktieris, manuprāt, ir absolūti labākā izvēle."

"Vai šajā filmā būs arī Dženifera Lopesa?" vaicāja žurnāliste. Beidzot piekāpjoties, Afleks sacīja: "Jā, Dženifera Lopesa, iespējams, atveidos vienu no galvenajām lomām. Nevar likt izskatīties tā, it kā viņa to darītu man par labu, bet patiesībā viņa vienkārši ir ļoti laba aktrise."

"Kāda jautrība, kāds prieks kaut ko darīt kopā ar viņu, redzēt, ka viņa ir lieliska, iet strādāt kopā ar sievu, iet strādāt kopā ar savu labāko draugu. Jo galu galā darbs nosaka dzīvi, ņemot vērā, cik daudz laika tajā pavadām," viņš teica.

"Un, ja tev nepatīk tas, ar ko tu strādā kopā, un ja tev ir grūtības vai problēmas darbā, es domāju, ka tā ir viena no lietām, kas patiešām var izraisīt depresiju, trauksmi un sāpes. Un otrādi, ja tu mīli cilvēkus darbā, tev droši vien ir diezgan laba dzīve, saproti?"

Bena Afleka jaunākā filma "Air. Milzu lēciens" kinoteātros nonāks 5. aprīlī. Filma atklāj to, kā tika noslēgts neiedomājams, līdz šim nebijis darījums starp basketbola iesācēju, tolaik jauniņo Maiklu Džordanu un "Nike" jaunizveidoto basketbola nodaļu, kas radīja apvērsumu sporta un mūsdienu kultūras pasaulē ar "Air Jordan" zīmola apaviem.



Aizkustinošais stāsts seko riskantam darījumam, kurā, liekot uz spēles pilnīgi visu, iesaistās apavu ražotāju kompānija, māte, kas nav gatava piekāpties, apjaušot sava dēla neizmērojamā talanta vērtību, kā arī fenomenāls spēlētājs, kurš kļūs par visu laiku izcilāko basketbolistu.

Uz patiesiem notikumiem balstītās filmas režisors, kā jau minējām, ir Bens Afleks, viņš ir arī vienā no galvenajām lomām. Viņa ekrāna partneri–- Mets Deimons, Vaiola Deivisa ("Pašnāvnieku vienība: Jauna misija", "Atraitnes"), Džeisons Beitmens (seriāls "Ozark", "Spēļu nakts") un citi.