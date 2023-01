Bleika Laivlija piedalīsies grāmatas 'It Ends With Us' adaptācijā. Fani par to nav sajūsmā 

Kolīnas Hūveres visvairāk pārdotajam romantiskajam romānam "It Ends With Us" ir vairāk nekā 200 000 vērtējumi vietnē "Amazon", vidējā atzīme 4,5 no 5 zvaigznēm. Kas ir iespaidīgs rezultāts! Ņemot to vērā, nolemts, ka šim stāstam jāatspoguļojas arī uz lielā ekrāna! To apstiprinājusi pati grāmatas autore, publicējot videoklipu platformā "Instagram", paužot sajūsmu par aktieru sastāvu, atklājot, ka Bleika Laivlija atveidos mazpilsētas floristi. Proti, galveno varoni Liliju. Tomēr ne visi ir tik lielā sajūsmā kā Hūvere, ziņo "Variety".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja pēdējā gada laikā esi apskatījis "TikTok" literāro stūrīti, izmantojot tēmturi #BookTok vai esi redzējis betselleru sarakstu, tad pavisam noteikti būsi jau dzirdējis par šo romantisko grāmatu.

Godalgotais romantiskais romāns guva milzīgus panākumus – Hūvere pārdevusi vairāk nekā 20 miljonus grāmatu, un "It Ends With Us" (2022. gadā vien tika pārdoti 8,6 miljoni eksemplāru) bija 2022. gada visvairāk pārdotā drukātā grāmata, ziņo "Variety", kas vairāk nekā 90 nedēļas atradās "New York Times" bestelleru sarakstā.

Grāmata ir par vardarbību ģimenē, un videoklipā Hūvere faniem parāda māju, uz kuru viņas māte pārcēlās ar visu ģimeni, kad Hūverei bija vien četri gadi. Viņa uzslavēja mammu par to, ka viņa "izdabūjusi mūs ārā no baisās situācijas" un atvedusi ģimeni uz nu jau īstajām mājām. Hūvere bijusi atklāta par to, ka viņas tēva vardarbība pret māti iedvesmojusi "It Ends With Us" stāstam.

"The New York Times" bestsellers stāsta par Liliju, sievieti ap 20 gadiem, kura tikko pārcēlusies uz Bostonu, lai uzsāktu savu biznesu. Pēc neilga laika viņa iemīlas neiroķirurgā, vārdā Rails. Hūvere paziņousi, ka viņas sapņu Liliju atveidos Bleika Laivlija!

"Un tad, kad es pirmo reizi satikos ar Džastinu Baldoni, kurš režisē filmu "It Ends With Us", es nekavējoties sapratu, ka vēlos, lai viņš atveidotu Railu. Sapratu, ka viņam ir viss, kas nepieciešams šī varoņa atveidošanai. Un labā ziņa ir – viņš būs Rails!"

Viņa turpināja: "Tātad mums ir mūsu Rails un mūsu Lilija. Es domāju, ka Džastinam Baldoni un Bleikai Laivlijai ir viss, kas nepieciešams, lai atdzīvinātu šos varoņus, un es nevaru sagaidīt, kad jūs to redzēsiet."

Tomēr ne visi ir tik lielā sajūsmā kā Hūvere

Neatkarīgi no tā, vai lasītāji mīlēja vai ienīda romānu "It Ends With Us", šķiet, ka visi piekrīt, ka Bleika nav īstā izvēle Lilijai. Pat tie, kuri romānu dievināja, ir tikpat nikni par Bleikas atlasi. Cilvēki lūdz Bleiku vēlreiz apsvērt iespēju, vai tiešām nepieciešams piedalīties filmā!

"Bleika Laivlija Lilijas Blūmas lomā filmā "It Ends With Us" ir mulsinoša, jo varonim grāmatā ir 23 gadi, bet Bleika ir par 12 gadiem vecāka. It kā viņi nebūtu dabūjuši kādu vecumam atbilstošu," sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja kāds cilvēks.

"Bleika kā Lilija? Jūs jokojat? Lūdzu, beidziet šīs muļķības, kurš vispār šo filmu skatīsies?" piebilda kāds cits.

Vairāki fani raksta: "Bleika Laivlija, lūdzu, nedari to!"

"Es nekad neesmu bijis tik vīlies aktieru atlasē, līdz tas notika ar filmu "It Ends With Us"," atzina kāds fans. "Kas, pie velna, tikko notika?"

Kā jau to mēdz darīt grāmatu mīļotāji, viņi jau bija izdarījuši savu izvēli par to, kuram aktierim būtu jāatveido Lilija un Rails. Spriežot pēc negatīvās reakcijas, galvenā pretendente fanu acīs bija "Stranger Things" un "Fate: The Winx Saga" aktrise Ebigeila Kovena – galvenokārt tāpēc, ka grāmatā Lilija aprakstīta kā 23 gadus veca sieviete ar sarkaniem matiem un zilām acīm.