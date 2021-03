Borata filmai Ginesa rekords – 'Oskara' pretendente ar visgarāko nosaukumu 

"Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" – šāds ir pilnais nosaukums kinolentei, kas pēc 14 gadu pārtraukuma ļāva britu komiķim Sašam Baronam Koenam no jauna savienoties ar Boratu Sagdijevu. Filma šogad saņēmusi jau vairākas kino balvas, un nu sarakstam pievieno vēl kādu – tā pārspējusi Ginesa rekordu kā kinolente ar garāko nosaukumu, kas nominēta "Oskaram" kādā kategorijā, vēsta "Deadline".

Filmas "Borat Subsequent Moviefilm", kā to mēdz dēvēt īsajā formā, pilnais nosaukums sastāv no 110 zīmēm. Iepriekš šo titulu stingri turēja "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes", kopumā sasniedzot 85 rakstzīmju atzīmi. Jāpiebilst, ka toreiz filma mājās neveda nevienu statueti.

The gigantic title of Sasha Baron Cohen's film has set an #Oscars record! — Guinness World Records (@GWR) March 20, 2021

"Borat Subsequent Moviefilm" pretendē uz "Oskaru" divās nominācijās – "Labākā otrā plāna aktrise" un "Labākais adaptētais scenārijs". Savukārt pats Koens cīnās par prestižo balvu "Labākā otrā plāna aktiera" nominācijā, taču ne par Sagdijeva atveidi. Augstu novērtēts viņa tēlojums "Netflix" filmā "The Trial of the Chicago 7".

Runājot par šo rekordu, vietā paša kazahu žurnālista Sagdijeva kroņa teiciens: "Ļoti jauki!" ("Very nice!") viņam raksturīgajā manierē. Starp citu, spārnotais izteiciens teju vienlaikus ar jaunākās filmas laišanu klajā kļuva par Kazahstānas nacionālā tūrisma uzņēmuma "Kazakh Tourism" reklāmas rullīša saukli.