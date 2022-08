Breds Pits 'Bullet Train' preses tūrē pārsteidz ar stilu 

Savā jaunākajā intervijā Breds Pits ir atklājis, ka viņš ieiet savas karjeras "pēdējā semestrī jeb trimestrī". Kā tas izskatās? Neparastākās filmas, jauni vaļasprieki un, kas ir pats galvenais, dīvaināks ģērbšanās stils, ziņo žurnāls "GQ".

Pēdējo divu mēnešu laikā slavenais Holivudas aktieris ir devies pasaules mēroga "Bullet Train" preses tūrē. Taču uzmanības centrā nokļuvusi nevis pati filma, bet gan 58 gadus vecās kinozvaigznes apģērbs. Viņš uz pirmizrādi Berlīnē bija ieradies lina svārkos, savukārt pirmizrādi Losandželosā apmeklēja zaļā kokvilnas bikškostīmā, klāt pievienojot spilgti dzeltenas kedas... Tas ir bijis ļoti tālu no tā, ko esam pieraduši redzēt no Holivudas aktiera puses – tieši apģērba ziņā. Piemēram, 2019. gadā "Once Upon A Time In Hollywood" aktieris bija ieciklējies uz Džordžo Armani un Brioni pēc pasūtījuma izgatavotiem uzvalkiem, kas lieliski izcēla Pita augumu.

Un nu 58 gadus vecais Pits neizrāda nekādas garlaicīguma pazīmes. Patiešām! "Bullet Train" pirmizrādē Seulā aktieris bija tērpies uzkrītoši rozā uzvalkā, kas ir viņa jaunākā, iecienītākā dizainera Hansa Nikolaja Mota darbs (Pita pēdējā laikā "rotaļīgā" garderobe lielākoties nāk no privāta zīmola dizainera). Zem rozā žaketes Pits bija uzvilcis baltu T-kreklu, savukārt, kad sniedza ārpusē autogrāfus, viņš seju aizklāja ar rozā sejas masku.

Lūk, ieskaties Breda Pita preses tūres "Bullet Train" dažādajā izskatā!

Viņš ir atklājis, ka dara to tāpēc, ka "mēs visi mirsim, tāpēc būsim dīvaini." Līdztekus tam, viņa jaunākā stila iezīme atbilst arī vienai no lielākajām 2022. gada modes tendencēm – "Barbiecore". Tas ietver visu, ko "Matell" slavenā Bārbija varētu valkāt. Šis "viss rozā" trends ir pat pārņēmis "TikTok", un šim stilam ir piesaistīti vairāk nekā 29,3 miljoni tēmturi. "Barbiecore" būtībā sākās kā sieviešu apģērbu tendence, tomēr pēc Breda Pita iznākšanas šādā "paskatā", rodas jautājums – kurš gan saka, ka vīrieši nevar valkāt rozā? Breds Pits pierāda, ka "Barbiecore" nav paredzēts tikai meitenēm!

Turklāt arī citas zvaigznes ir centušās panākt, lai šis trends sasniegtu virsotni arī vīriešu apģērbu jomā. Piemēram, jaunākās "Barbie" filmas Kena atveidotājs Raiens Goslings, pagājušajā mēnesī uz filmas "The Grey Man" pirmizrādi ieradās rozā uzvalkā.

Breda Pita jaunākās filmas sižeta apraksts: "Kāds neveiksmju vajāts slepkava ar segvārdu Bizbizmārīte pēc kārtējā nesekmīgā uzdevuma nolēmis savu darbiņu paveikt klusi un mierīgi. Liktenim tomēr ir savi plāni. Jaunākā misija viņu noved pasaulē ātrākajā vilcienā aci pret aci ar nāvējošiem konkurentiem no visas pasaules. Visu slepkavu mērķi ir saistīti, tomēr pretrunīgi. Vai Bizbizmārītem izdosies izkāpt no vilciena?"