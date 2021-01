'Bridgerton' kļūst par visu laiku skatītāko 'Netflix' seriālu 

82 miljoni mājsaimniecību mēneša laikā – ar šādiem cipariem par absolūtu hitu kļuvušais seriāls "Bridgerton" noslēdzis savas pirmās 30 dienas straumēšanas platformā "Netflix". Sasniedzot šo panākumu, seriāls lauzis rekordu un kļuvis par visu laiku skatītāko vietnes seriālu, ziņo ārzemju mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Astoņu sēriju garais Šondas Raimsas ("Grey's Anatomy", "Scandal" un "How to Get Away With Murder") jaunākais veikums, kas dienasgaismu ieraudzīja aizvadītā gada Ziemassvētkos, kļuvis par skatītāko 83 pasaules valstīs, tostarp Lielbritānijā, Francijā un arī ASV. Līdz ar to no skatītākā seriāla troņa gāzts iepriekšējais karalis – daudzsēriju kinolente "Witcher", kuru 28 dienu laikā pēc iznākšanas noskatījās 76 miljoni mājsaimniecību.

"Bridgerton" iekļuvusi "Netflix" skatītāko veikumu top 10 gandrīz visās valstīs, kur tā izrādīta. Vienīgais izņēmums ir Japāna, sarunā ar "Variety" atklājusi pārstāve Džinija Hova. Milzīgā popularitāte un interese pārsteigusi arī pašus veidotājus, kuri sākotnēji cerējuši uz 63 miljoniem mājsaimniecību pirmo četru nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka "Bridgerton" cerības pārspēja ar 19 miljonu vērienu.

Pateicībā par interesi un uzticību "Netflix" publicējis videorullīti, kurā samontēti izgriezumi no intervijām ar galvenajiem varoņiem un skatītāju reakcijas pēc seriāla noskatīšanās. Kas interesanti, piemēram, "TikTok" platformā viens no spilgtākajiem seriāla dialogiem pat pārvērsts dziesmā.

Thank you for making Bridgerton our biggest series ever pic.twitter.com/Euac58hs61 — Netflix (@netflix) January 27, 2021



"Netflix" savu seriālu lādīti pēdējo mēnešu laikā papildinājis ar patiesi iespaidīgiem veikumiem, tostarp "Queen's Gambit" un "Lupin", kas attiecīgi raisījuši interesi 62 un 70 miljonos mājsaimniecību pirmā mēneša laikā. Vērts piebilst, ka pieci no straumēšanas giganta sešiem skatītākajām seriāliem pie skatītājiem tika nogādāti tieši pandēmijas laikā – kopš 2020. gada marta sākuma.

Kā intervijā TV šovā "Tonight with Jimmy Fallon" skaidrojis viens no galvenās lomas atveidotājiem Redžijs Žans Peidžs, "Bridgerton" apvieno trīs kino pasaulē labi pazīstamus darbus – seriālu "Intrigante" ("Gossip Girl") ar skaļajiem skandāliem, Džeinas Ostinas darbus ar sulīgajiem dialogiem, kā arī ainiņas, kas labi iederētos "Greja piecdesmit nokrāsās" ("Fifty Shades of Grey"). Galvenie pirmās sezonas notikumi risinās ap divām elites ģimenēm, kuras iepazīstina augstāko sabiedrības slāni ar savām atvasēm, kā arī meklē pieaugušajiem bērniem piemērotus preciniekus.

Ar kādiem cipariem "Bridgerton" pirmā sezona svinēs gada jubileju, atliek vien minēt un gaidīt, taču skaidrs ir viens, ka ar izsmalcināto un ekstravaganti tērpto sabiedrību mēs vēl tiksimies. Beidzot baumām pielikts punkts, un "Bridgerton" komanda paziņojusi, ka smalkā britu sabiedrība atgriezīsies ar otro sezonu. Ārzemju mediji vēsta, ka galvenā varoņa vietu Dafne atdos savam brālim Entonijam, kurš uzsāks nopietnus sievas meklējumus.

Plānots, ka jaunās sezonas filmēšana sāksies 2021. gada pavasarī, taču straumēšanas gigantam vēl jānāk klajā ar paziņojumu, vai turpinājumā atkal redzēsim visus pirmās sezonas aktierus.

Starp citu, lielai daļai britu šķiet, ka tieši šis seriāls kā uz paplātes piegādājis jauno Džeimsa Bonda lomas atveidotāju. Viņi uzskata, ka lielisks kandidāts pārkāpšanai leģendārā slepenā aģenta kurpēs būtu Heistingas hercoga atveidotājs Žans Peidžs, par ko pats aktieris bijis patiesi saviļņots. Vairāk lasi šeit.