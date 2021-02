'Bridžertonas' 2. sezonas jaunā zvaigzne – Simona Ešlija no 'Sex Education' 

Jaunā Dafne ir atrasta! Galvenā "Bridžertonas" dāma jaunajā sezonā būs aktrise Simona Ešlija, kuru iepriekš esam iepazinuši ar lomām tādos seriālos kā "Sex Education" un "Because the Night", vēsta ārzemju mediju. "Bridžertonas" kontekstā Ešlijas ekrāna partneris būs seriāla pirmajā sezonā iepazītais Entonijs Bridžertons, kuru nemainīgi atveidos pārliecinošais Džonatans Beilijs.

Seriāla autore Šonda Raimsa saviem faniem, kurus viņa varētu teikt, ka pat nedaudz izlutinājusi ar veiksmīgajiem un interesantajiem karjeras veikumiem ("Grey's Anatomy", "Scandal", "How to Get Away With Murder"), arī šoreiz sasniedza uzstādīto latiņu. Iespējams, pat pārspēja, jo "Bredžertona" pēc pirmā mēneša skatījumu datiem kļuvusi par visu laiku skatītāko "Netflix" seriālu. Četru nedēļu laikā pēc pirmizrādes to noskatījās 82 tūktoši mājsaimniecību. Protams, par gaumi nestrīdas, tāpēc netrūkst gan seriāla apbrīnotāju, kas nepacietībā berzē rokas, gaidot otro sezonu, gan arī to, kuriem piedāvātais saturs un pasniegšanas veids nepavisam nebija sirdij tuvs.

Gluži tāpat kā pirmā sezona, arī otrā balstīsies rakstnieces Džūlijas Kvinas romānā, šoreiz darbā ar nosaukumu "The Viscount Who Loved Me". Kad oficiāli apstirpināta otrās sezonas tapšana, veidotāju komanda un "Netflix" atklāja, ka jauno sēriju centrālais tēls būs Dafnes brālis Entonijs Bridžertons, kurš beidzot nolēmis apņemt sievu. Tas nozīmē, ka arī šoreiz neiztiksim bez mīlas līkločiem, skaistajām ballēm un arī kādai pikantākai ainai.

Nu tapis zināms, ka ar Entonija sirdsdāmu iepriekš skatītāji šī seriāla kontekstā nebūs satikušies, taču, iespējams, atpazīs no citām kinolentēm, piemēram, "A Working Mom's Nightmare", "Casualty", "Pokémon Detective Pikachu" un "Broadchurch". Tā būs Simona Ešlija, kuru seriālā kontekstā uzrunāsim kā Keitu Šarmu. Par gudro un spēcīgos sievieti zināms vien tas, ka viņa nesen ieradusies Londonā un nebūt neplāno turēt mēli aiz zobiem – arī tad, ja kāds skarbāks vārds jāpasaka pašam Entonijam Bridžertonam. Ņemot vērā viņas jaunpienācējas statusu, gaidas un cerības, kas uz sievietēm un "izprecināšanas sezonu" tiek liktas, viņai ir svešas.

Foto: Vida Press

1. sezonas noslēgumā Beilija atveidotais personāžs attopas dzīves krustcelēs, kurās viņam jāizvēlas – nopietni pievērsties formāliem sievas meklējumiem vai turpināt vecpuiša dzīvi. Lielu rētu viņa sirdī iecirtušas neveiksmīgas attiecības ar dziedātāju Sjenu, tāpēc skatītājiem būs interesanti pavērot, vai kāda cita sieviete spēs viņa salauzto sirdi salīmēt kopā.

Ar Keitas pievienošanos apstiprināts fakts, ka arī otrā sezona turpinās priekšplānā izvirzīt cilvēku vienlīdzību rasu jautājumos. Vērts piebilst, ka vairākiem 1. sezonas centrālajiem tēliem, kuri atveidoja dzīvi 1880. gadu Londonā, izvēlēti tumšas ādas krāsas aktieri – tostarp Heistingas hercogs, lēdija Denburija un karaliene Elizabete.

Vai Ešlijai un Beilijam izdodasies pārspēt Dafnes un Saimona mīlasstāstu, kuram juta līdzi visā pasaulē, rādīs laiks. Plānots, ka jaunās sezonas filmēšana sāksies šī gada pavasarī, Londonā. Seriāla veidotāji solījuši, ka pirmās sezonas sastāvam pievienosies daudzi citi varoņi, jau tā izsmalcināto vidi krāšņojot vēl vairāk.



Ja vēl neesi noskatījies "Bridžertonu", varam pačukstēt – seriāls pamatā sastāv no trim daļām. No kulta daudzsēriju kinolentes "Intrigante" tas aizņēmies skandālus un mīlas līkločus, bet no "Grejas piecdesmit nokrāsām" – veidu kā runāt un atveidot intīmās ainas. Šķiet, ka tas jau nebūtu nekas jauns, taču odziņa slēpjas faktā, ka varoņi tiek pārcelti uz 19. gadsimta Londonu, ietērpjot viņus apburošos tērpus un apveltot ar spēju runāt kā Džeinai Ostinai.